Linz (www.anleihencheck.de) - Sowohl die Arbeitslosenquote als auch der Stellenaufbau in Australien fielen zuletzt deutlich besser als erwartet aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In der Folge habe der Australische Dollar von der Stärke des heimischen Arbeitsmarktes etwas profitieren können. Die Kerninflation liege jedoch mit 3,50% noch immer deutlich über dem Zielband der australischen Notenbank von 2 bis 3%. Mit einer ersten Zinssenkung werde folglich erst im Laufe des ersten Quartals 2025 gerechnet. Kurzfristig erwarten wir bei EUR/AUD eine Bandbreite zwischen 1,6000 und 1,6600, so Oberbank. (16.12.2024/alc/a/a) ...

