Der Goldpreis startet in die neue Handelswoche mit einem Plus und notiert bei 2658 US-Dollar. Damit hat er sich im Vergleich zum Schlusskurs der letzten Woche, der bei 2650 US-Dollar lag, um 0,32 % gesteigert. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage beträgt der Anstieg sogar 0,83 %. Diese positive Entwicklung wird durch saisonale Trends gestützt, die für viele Anleger von Bedeutung sind. Historische Analysen bestätigen, dass der Goldpreis insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine bemerkenswerte Stärke zeigt, was auch in diesem Jahr sichtbar ...

