Unterföhring (ots) -Ein richtiges News-Studio. Eine richtige News-Sendung. Eine richtige News-Sprecherin. Aber alles "Fake News"! "Herzlich Willkommen bei 'Fake News - Alles erstunken und erlogen', der Jahresrückblick. Mein Name ist Peter Kloeppel", begrüßt Linda Zervakis die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ersten KI-Satire im deutschen TV. Mit Katrin Bauerfeind und Benni Stark verbreitet sie "Fake News - Alles erstunken und erlogen" - am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 21:20 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Gemeinsam blicken sie auf das Jahr 2024 zurück - mit überraschend falschen Nachrichten: Warum Boris Pistorius den Weg für Olaf Scholz tatsächlich freigemacht hat? Alice Weidel will Essen mit "ö" und "ü" verbieten lassen? Karl Lauterbach fordert Markus Söder heraus und droht mit weiteren Legalisierungen? Und Fake-Claudia Obert (Tahnee) fasst in der Rubrik "Exzessiv, das Promillmagazin" die Promi-News des Jahres zusammen. Wenn schon Fake, dann richtig! "Und damit weiter zum Sport ..."ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Mit 'Fake News - Alles erstunken und erlogen' wagt ProSieben einen neuen Schritt in der Comedy. Die Satire-Show ist die erste im deutschen TV, die ganz offen und transparent KI für die Erstellung von Videos nutzt und die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit der Frage zurücklässt: 'Wirklich wahr?' Nein, hier darf befreit und zweifelsfrei gelacht werden: alles 'Fake News'! Das mit Linda Zervakis, Katrin Bauerfeind und Benni Stark - was für ein Geschenk, und das schon vor Weihnachten."Das "Fake News - Alles erstunken und erlogen"-Team. Während Linda Zervakis und Benni Stark aus dem "Fake News"-Studio begrüßen, kommentiert und analysiert Katrin Bauerfeind ausgewählte Themen. Komplettiert wird das "Fake News"-Team durch weitere, wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen. Nach der einmaligen Begrüßungs-Ausgabe am Mittwoch geht "Fake News - Alles erstunken und erlogen" 2025 in Serie. Produziert wird die neue Satire-Show von Brainpool.Die neue KI-Satire "Fake News - Alles erstunken und erlogen", der Jahresrückblick - am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 21:20 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.