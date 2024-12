Wien, Berlin und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) -BOC Group (https://www.boc-group.com/de/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_17.1_PRA) präsentierte heute ADOIT 17.1 (https://www.boc-group.com/de/adoit/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_17.1_PRA), die neueste Version ihrer Enterprise Architecture Management (EAM)-Plattform, ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen zur Verbesserung der Zusammenarbeit, zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur umfassenden Personalisierung für User.ADOIT 17.1 setzt auf Zusammenarbeit und Personalisierung und ermöglicht es Unternehmen, ihre Architektur an den Geschäftszielen auszurichten und die Transformation zu beschleunigen. Dieses Update vereinfacht komplexe Prozesse und trägt abteilungsübergreifend dazu bei, leichter Entscheidungen zu finden, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und so schneller wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen.Die wichtigsten Highlights von ADOIT 17.1:- ADOIT-Forms: Ermöglichen Sie es allen Teammitgliedern - ob technischen Expert:innen oder Führungskräften - Architekturdaten über eine einfache, intuitive Umfrageoberfläche hinzuzufügen und zu aktualisieren. Dafür sind weder ADOIT- noch ArchiMate-Kenntnisse erforderlich.- Mühelose Web-Administration: Konfigurieren und verwalten Sie Ihre ADOIT-Umgebung schnell und einfach über eine optimierte Weboberfläche, in der Benutzerberechtigungen, Repository-Einstellungen und die Lizenzverwaltung leicht zu handhaben sind.- Umfrage für Application Investment Planning: Eine neue anpassbare Umfrage-Funktion, die Unternehmen dabei hilft, intelligentere und schnellere Entscheidungen über ihre Applikationslandschaft zu treffen. Beurteilen Sie Applikationen, bewerten Sie den Geschäftswert und legen Sie Investitionsstrategien fest - alles in wenigen Minuten.- Verbesserte Tools für die Zusammenarbeit: Mit anpassbaren Arbeitsbereichen und intuitiven Oberflächen können Teams jetzt nahtlos abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, wodurch Silos abgebaut und eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung gefördert werden."ADOIT 17.1 rückt die Zusammenarbeit und Personalisierung in den Fokus der Unternehmensarchitektur", sagt Christoph Moser, ADOIT Produktmanager. "Diese Version ermöglicht es Unternehmen, die Transformation zu beschleunigen, intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass ihre Bemühungen im Bereich der Architektur mit den Geschäftszielen übereinstimmen, was zu schnelleren, greifbaren Ergebnissen führt."Um den gesamten Funktionsumfang zu entdecken und zu erfahren, wie ADOIT 17.1 die Architekturprozesse in Ihrem Unternehmen transformieren kann, besuchen Sie die Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adoit/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOIT_17.1_PRA).Über BOC GroupBOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Zu den weltweiten Kunden von ADOIT gehören Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, the Vienna International Airport und viele andere.robert.strobl@boc-group.comalexander.klaehn@boc-de.comsandro.gerussi@boc-ch.comKontakte:BOC ÖsterreichMag. Robert StroblManaging Director+43-1-905 10 81-0robert.strobl@boc-group.comBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comBOC SchweizSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/5077331/BOC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/adoit-17-1-unterstutzung-von-teams-durch-nahtlose-eam-zusammenarbeit-und-personalisierung-302331479.htmlOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/5931659