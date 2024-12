Das amerikanische Biotech-Unternehmen Neurocrine Biosciences konnte am Freitag eine richtungsweisende Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Eine historische Vertriebsgenehmigung - denn es handelt sich um die erste neue Behandlungsoption für die kongenitale Nebennierenhyperplasie seit knapp 70 Jahren.Neurocrine Biosciences wird das Medikament unter dem Namen "Crenessity", in Anlehnung an den darin enthaltenen Wirkstoff Crinecerfont, vertreiben. Es soll bereits in etwa einer Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...