BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor der anstehenden Bundestagswahl vor Parteien gewarnt, die gegen den Grundkonsens der Bundesrepublik seien und die Lage schlechtredeten. "Wie stark sie werden, auch darüber werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden", sagte der SPD-Politiker im Bundestag. "Sie alle bitte ich: Lassen Sie uns die Errungenschaften bewahren, die Deutschland stark und wohlhabend gemacht haben."

Er forderte die Menschen auf, Vertrauen in das Land zu haben. "Ich weiß: Dieses Vertrauen ist in den vergangenen Jahren strapaziert worden", sagte Scholz. "Dass die wichtigsten Entscheidungen der Regierung fast immer mit lautem Streit verbunden waren, hat da nicht geholfen. Aber schlechtreden, meckern oder gar aufgeben, das hat noch nie irgendwas besser gemacht."

Scholz fügte hinzu: "In Deutschland brauchen wir nicht mehr Missmut und Verzagtheit, sondern mehr Vertrauen in unsere Fähigkeiten, mehr Vertrauen auch in unsere Demokratie."/vsr/DP/ngu