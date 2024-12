© Foto: Philipp Schulze/dpa

Die Verteidigungsbranche boomt - und Rheinmetall steht laut einer neuen Analyse von Berenberg an der Spitze dieser Entwicklung. Die Experten sehen enormes Potenzial durch steigende Verteidigunsausgaben.Auch nach fast 3 Jahren Ukraine-Krieg und Rüstungsboom in Europa kann sich Rheinmetall vor Aufträgen kaum retten. 254 Einzelaufträge, Rahmenverträge und potenzielle Bestellungen, die dem Unternehmen bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von 24 Prozent bescheren könnten haben Analysten der Berenberg Bank in einem neuen Report zur Aktie gezählt. Dies entspräche einem Umsatz von 19,5 Milliarden Euro - und das im Basisszenario. Im optimistischen "Blue-Sky"-Szenario der Berenberg-Analysten könnte …