EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

EPH Group AG: EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus Unternehmensanleihe



16.12.2024 / 14:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus Unternehmensanleihe Kupon von 10% p.a., monatliche Zinszahlung

Volumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften

Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Anleihe 2023-2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) Wien, 16. Dezember 2024 - Die EPH Group AG (Emittentin) strebt die Emission einer weiteren Tourismus Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen, einer Laufzeit von sieben Jahren (2025-2032), einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von EUR 1.000 (die "Schuldverschreibungen 2025/2032") an. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 01.03.2025. Die Schuldverschreibungen 2025/2032 sollen durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert werden. Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2025/2032 in Deutschland, Österreich und Luxemburg steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Der Start der Zeichnungsfrist ist für den 21.01.2025 geplant. Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), welche über ihre jeweilige Depotbank Schuldverschreibungen 2023/2030 im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen können. Die Umtauschfrist soll ebenfalls am 21.01.2025 starten. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden. Geplanter Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/2032 ist der 24.02.2025. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist beabsichtigt. Mitteilende Person: Alexander Lühr, Vorstand

Ende der Ad-hoc Meldung Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw. Umtausch oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw. Umtausch von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote der Schuldverschreibungen 2025/2032 werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (Angebot) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge) erfolgen, der von der CSSF voraussichtlich am oder um den 18.12.2024 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik Österreich notifiziert werden wird (zusammen der Prospekt). Die voraussichtliche Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Schuldverschreibungen 2025/2032 zu verstehen. Der Prospekt wird, nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlicht werden und am Sitz der Emittentin, Gumpendorfer Straße 26, A-1060 Wien kostenlos erhältlich sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen 2025/2032 werden ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen 2025/2032 zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.



