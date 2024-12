Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat die Ratings von knapp 7.000 Fonds aktualisiert, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Ein globaler Nachhaltigkeitsfonds sei zurück an der Spitze, ein prominenter Mischfonds verabschiede sich aus dem Rating-Mittelfeld.Ein halbes Jahr lang habe der Wellington Global Stewards (ISIN IE00BH3Q8P46/ WKN A2PD1Z) mit einem B-Rating vorlieb nehmen müssen, nun sei er zurück in der Spitzengruppe. Der Fonds investiere weltweit in Aktien von Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen generierten und herausragende Stewardship-Aktivitäten an den Tag legten, um diese Renditeentwicklung nachhaltig sicherzustellen. Der Begriff Stewardship beziehe sich nach Definition des Fonds darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, gesellschaftliches Umfeld und Lieferketten) berücksichtigten und sie ESG-Kriterien in ihre Geschäftsstrategie integrierten. ...

