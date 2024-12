Avia hat in Oldenburg den ersten Avia-Volt-Ladepark in Betrieb genommen. Der überdachte Standort in Oldenburg bietet drei Schnellladestationen mit jeweils bis zu 400 kW. Zudem ist dieser bereits für die Installation von drei weiteren Schnellladesäulen vorbereitet. Der neue Schnellladestandort befindet sich am Ostkreuz in der Bremer Heerstraße 295 in Oldenburg, wo sich die A28 und A29 queren. Vor Ort stehen drei High Power Charger mit jeweils zwei ...

