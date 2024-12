München (ots) -Geht es um Anmut, Eleganz, Gleichmäßigkeit und Körperbeherrschung, denken viele Sportfreunde an Synchronschwimmen. Eine, die diese Sportart in Perfektion beherrscht, ist Klara Bleyer.2024 gewann die 20-Jährige bei den Schwimm-Europameisterschaften in Belgrad im Solo-Synchronschwimmen und in der Freien Kür jeweils Silber. Im Teamwettbewerb Acrobatic Routine wurde Bleyer Europameisterin.Die junge Schwimmerin hatte sich schon 2023 bei den Jugend-Europameisterschaften auf Madeira in der Technischen Kür und in der Freien Kür jeweils die Goldmedaille gesichert und war damit die erste deutsche Jugendeuropameisterin im Synchronschwimmen seit 1984.Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen wurde Bleyer bei der Gala "Sportler des Jahres" gestern zum Newcomer des Jahres gekürt. Die mit je 8000 Euro für die Sportlerin und ihren Heimatverein dotierte Auszeichnung vergibt die GlücksSpirale-Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" jedes Jahr am Rande der Veranstaltung "Sportler des Jahres".Die Sieger-Chance stellte dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 für die Förderung deutscher Top-Athleten bereits rund 55,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dadurch ermöglichte sie deutschen Spitzensportlern etwa technische Weiterentwicklungen ihres Materials und auf die Athleten zugeschnittene Trainingslager. Von den Mitteln der Sieger-Chance konnte der DOSB bei Olympischen Spielen zudem Trainingsstätten wie Krafträume einrichten und damit deutsche Spitzensportler gezielt bei der Wettkampfvorbereitung unterstützen."Klara Bleyer gehört zu den vielversprechendsten deutschen Athletinnen im Schwimmsport. Ich bin zuversichtlich, dass sie sich in der Weltspitze der Synchronschwimmerinnen dauerhaft etablieren kann", sagt Claus Niederalt, Präsident von LOTTO Bayern, das die Federführung der GlücksSpirale und der Sieger-Chance im Deutschen Lotto- und Totoblock innehat. Präsident Niederalt hebt hervor: "Seit ihrer Gründung im Jahr 1970 hat die GlücksSpirale den deutschen Sport mit rund 850 Millionen Euro unterstützt."Die bisherigen "Newcomer des Jahres" und deren weitere Entwicklung nach ihren Ehrungen in Baden-Baden:2023 Leo Neugebauer (Zehnkampf) hatte im vergangenen Jahr den 39 Jahre alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen um vier Zähler auf 8836 Punkte verbessert, im Juni 2024 steigerte er sich sogar auf 8961 Punkte. Bei den Spielen in Paris holte der 24-Jährige mit 8748 Punkten die Silbermedaille hinter dem Norweger Markus Rooth (8796) - die erste Medaille im Zehnkampf für einen deutschen Athleten seit Frank Busemann 1996.2023 Nathalie Armbruster (Nordische Kombination) gewann bei der Junioren-WM 2022 in Zakopane als jüngste Athletin die Bronzemedaille im Einzel und Gold mit dem Mixed-Team. 2023 wurde die Athletin der Skizunft Kniebis Zweite der Weltcup-Gesamtwertung. Bei der Junioren-WM 2023 im kanadischen Whistler holte die Freudenstädterin im Einzel ebenso Silber wie drei Wochen später bei der Nordischen Ski-WM in Planica und im Mixed-Team.2022 Hannah Meul (Sportklettern) holte beim Boulder-Weltcup im April 2023 im japanischen Hachioji Silber und ist Weltranglisten-Zweite im Bouldern und Vierte in der Welt in Bouldern & Lead.2021 Annett Kaufmann (Tischtennis) war mit 15 Jahren jüngster "Newcomer", spielte Bundesliga für den SV Böblingen und ist aktuell beim SV-DJK Kolbermoor aktiv. 2021 wurde sie souverän U19-Europameisterin und gewann mit dem deutschen Frauen-Team EM-Gold im rumänischen Cluj, ebenso zwei Jahre später in Malmö. 2024 wurde sie Deutsche Meisterin in Einzel und Doppel, in Paris führte sie das DTTB-Team auf den vierten Rang und wurde im November als erste europäische Spielerin U19-Weltmeisterin.2020 Lea-Sophie Friedrich (Bahnrad) holte im Jahr 2021 Olympia-Silber im Teamsprint in Tokio, wurde Keirin-Europameisterin in Grenchen (Schweiz) und gewann dreimal WM-Gold (Zeitfahren, Keirin und Mannschaft) in Paris. 2022 gab es in München EM-Silber und jeweils zweimal WM- und EM-Gold. 2023 wurde sie erneut Europameisterin im Keirin, zudem errang sie EM-Titel in Sprint und Teamsprint. WM-Gold 2023 im Teamsprint mit neuem Weltrekord und WM-Bronze im Keirin folgten 2024 in Paris Silber (Sprint) und Bronze (Teamsprint).2019 Oliver Zeidler (Rudern) gewann bei der EM 2019 in Luzern im Sommer den Titel und wurde im Herbst in Ottensheim (Österreich) mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Dänen Sverri Nielsen Weltmeister. Bei der EM 2021 in Varese holte er seinen zweiten Europameistertitel. 2022 schrammte er bei der EM in München knapp am Podest vorbei (Platz 4) und sicherte sich im September in Tschechien den WM-Titel. 2024 brachte Gold bei Olympia in Paris und den Titel "Sportler des Jahres" in Baden-Baden.2018 Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) gewann 2018 in Pyeongchang Olympisches Team-Gold und sicherte sich 2022 in Peking nach einem furiosen Antritt die Olympische Goldmedaille in der Einzelwertung, 2019, 2021 und 2023 holte er jeweils WM-Silber im Team.2017 Jacqueline Pfeifer, geb. Lölling (Skeleton) "bestätigte" ihre Wahl mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea), wurde daraufhin Ehrenbürgerin ihrer Heimatgemeinde Brachbach und erhielt im Juni 2018 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt. 2020 jubelte sie über WM-Teamgold. Dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin (2016/17, 2017/18, 2019/2020).