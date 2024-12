DJ MÄRKTE USA/Schwächephase an der Wall Street könnte auslaufen

DOW JONES--Der jüngste Schwächephase der vergangenen Sitzungen scheint am Montag zu enden. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Doch allzu große Sprünge halten Händler zum Start in die letzte komplette Handelswoche des Jahres für eher unwahrscheinlich. Dann am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an, bei der am Zinsterminmarkt eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 97 Prozent eingepreist wird. Doch über den weiteren Zinspfad herrscht Unsicherheit, so dass Anleger tendenziell ihr Pulver trocken halten dürften.

Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank rechnet mit relativer vorweihnachtlicher Ruhe in der laufenden Woche - unterbrochen durch Aktivitätsschübe rund um die Sitzungen von Fed, Bank of Japan und Bank of England. Die beiden Zentralbanken folgen mit ihren Zinsentscheidungen am Donnerstag. Nach den Inflationsdaten der vergangenen Woche wird den Daten des Tages im Hinblick auf den Zinsentscheid der Fed nur noch mäßiger Einfluss zugebilligt. Der Empire State Manufacturing Index für Dezember ist indes eingebrochen - und dies deutlicher als gedacht. Die Daten untermauern die Erwartung einer Zinssenkung. Im frühen Handel folgen die Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungs- bzw. produzierende Gewerbe.

Leitzinssenkung voraus

Am Devisenmarkt liegt der US-Dollar knapp im Minus, der Dollarindex bewegt sich damit aber gleichwohl in der Nähe der Tageshochs. Die ING-Analysten sehen den Greenback aber nach unten gut abgesichert. Dies liege an den jüngsten Zinssenkungen in der Eurozone, der Schweiz und in Kanada verbunden mit einem soliden Ausblick der US-Konjunktur. "Es gibt wenig Anlass für die Fed, taubenhaft zu überraschen". Die Analysten sehen den US-Dollar gut unterstützt.

Mit der Aussicht auf eine Zinssenkung zur Wochenmitte fallen die Rentenrenditen leicht. Der Goldpreis steigt daher einen Tick. Im Gegensatz dazu geben die Erdölpreise leicht nach: Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede - begünstigt durch schwache Konjunkturdaten in China. Da die Volksrepublik der größte Ölimporteur weltweit ist, drückt die schwache Konjunktur auf die Nachfrage.

Honeywell International und Kryptotitel gesucht

Unter den Einzelaktien ziehen Honeywell International um 3,1 Prozent an. Der Konzern erwägt eine Abspaltung seiner Luft- und Raumfahrtsparte, rund einen Monat nachdem der aktivistische Investor Elliott die Aufspaltung des US-Mischkonzerns gefordert hatte.

Super Micro brechen um 11,5 Prozent ein. Der KI-Serverhersteller plant laut einem Kreise-Bericht eine Kapitalerhöhung und soll deshalb bereits Analysten um Unterstützung gebeten haben. MicroStrategy (+3,8%) werden in den Nasdaq-100 aufgenommen. Zudem stellt die Software-Gesellschaft einen der größten Bitcoin-Halter - die Kryptowährung markiert einen neuen Höchststand. Auch andere Titel mit Bezug zu Bitcoin steigen: Coinbase Global (+1,6%), Robinhood Markets (+2,4%) und Marathon Digital Holdings (+3%).

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -1,4 4,24 -19,5 5 Jahre 4,22 -2,7 4,25 22,0 7 Jahre 4,29 -2,5 4,32 32,4 10 Jahre 4,37 -2,7 4,39 48,5 30 Jahre 4,58 -2,1 4,60 60,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0502 +0,0% 1,0517 1,0496 -4,9% EUR/JPY 161,80 +0,3% 161,54 161,32 +4,0% EUR/CHF 0,9376 -0,0% 0,9368 0,9376 +1,1% EUR/GBP 0,8295 -0,3% 0,8323 0,8313 -4,4% USD/JPY 154,07 +0,3% 153,64 153,68 +9,4% GBP/USD 1,2661 +0,4% 1,2636 1,2625 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2900 +0,1% 7,2859 7,2791 +2,3% Bitcoin BTC/USD 104.042,20 +0,7% 105.075,90 100.420,90 +138,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,70 71,29 -0,8% -0,59 +1,1% Brent/ICE 74,00 74,49 -0,7% -0,49 +0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,475 41,13 -4,0% -1,65 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.661,08 2.648,36 +0,5% +12,72 +29,0% Silber (Spot) 30,66 30,55 +0,3% +0,11 +28,9% Platin (Spot) 939,83 925,73 +1,5% +14,09 -5,3% Kupfer-Future 4,15 4,15 +0,1% +0,00 +5,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2024 08:45 ET (13:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.