Der Skandal um die Steinhoff International Holdings N.V., einst eines der weltweit größten Möbel- und Einzelhandelsunternehmen, hat sich als einer der größten Finanzskandale der europäischen Geschichte herausgestellt. Der Fall von Steinhoff ist ein Lehrstück für Gier, Bilanzbetrug und die verheerenden Auswirkungen mangelnder Kontrolle in einem börsennotierten Unternehmen. Ein rascher Aufstieg - und der Beginn des Endes Die Steinhoff-Gruppe, gegründet 1964 in Deutschland und später in Südafrika ansässig, entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem führenden Akteur in der Möbel- und Einzelhandelsbranche. ...

