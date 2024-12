NEW YORK (dpa-AFX) - Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist am Montag der New Yorker Aktienmarkt positiv gestartet. Während erneut Technologiewerte favorisiert wurden, standen Standardwerte im Dow Jones Industrial bei Anlegern erneut weniger hoch im Kurs.

Nach sieben Verlusttagen in Folge konnte der Dow im frühen Handel nur knapp um 0,08 Prozent auf 43.863,16 Punkte zulegen. Der marktbreite S&P 500, der zuletzt schon etwas besser dastand, kam zeitgleich mit 6.064,55 Punkten auf ein Plus von 0,22 Prozent. Dominiert wurde die Gewinnerliste vom technologielastigen Nasdaq 100, der um 0,61 Prozent auf 21.912,40 Punkte zulegte. Dies reichte dem Index für ein erneutes Rekordhoch.

Laut den Experten der UB "bleibt der Markt davon überzeugt, dass die Fed ihren Zinssatz in dieser Woche erneut senken wird". Mehrheitlich erwartet wird unter Börsianern, eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Sinkende Zinsen verbilligen Kredite und können über Investitionen die Wirtschaft noch stärker ankurbeln./tih/mis

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711