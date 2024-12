DJ MÄRKTE USA/Freundlich - Dow hängt hinterher

DOW JONES--Moderat nach oben geht es am Montag am US-Aktienmarkt. Der eng gefasste Dow-Jones-Index hängt zunächst etwas hinterher, er stagniert 43.829 Punkte. S&P-500 und die zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes legen um 0,3 bzw. 0,5 Prozent zu. Allzu viel Bewegung erwarten Händler vor den Zinsentscheidung am Mittwoch für eher unwahrscheinlich. Der Markt setzt fest auf eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte, über den weiteren Zinspfad herrscht aber Unsicherheit, vermutlich dürfte das Zinssenkungstempo dann gedrosselt werden.

Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank rechnet mit relativer vorweihnachtlicher Ruhe in der laufenden Woche - unterbrochen durch Aktivitätsschübe rund um die Sitzungen von Fed, Bank of Japan und Bank of England. Nach den Inflationsdaten der vergangenen Woche wird den Daten des Tages im Hinblick auf den Zinsentscheid der Fed nur noch mäßiger Einfluss zugebilligt. Der Empire State Manufacturing Index für Dezember fiel deutlich als erwartet, was die Erwartung einer Zinssenkung noch untermauert. Dagegen haben die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungssektor positiv überrascht, wobei der Index für die Industrie im Dezember aber weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich liegt.

Leitzinssenkung voraus

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert. Die ING-Analysten sehen den Greenback nach unten als gut abgesichert. Dies liege an den jüngsten Zinssenkungen in der Eurozone, der Schweiz und in Kanada verbunden mit einem soliden Ausblick der US-Konjunktur. "Es gibt wenig Anlass für die Fed, taubenhaft zu überraschen".

Ähnlich wie beim Dollar passiert auch am Rentenmarkt nicht viel, die Renditen geben nach den jüngsten deutlichen Anstiegen leicht nach. Beim Gold und beim Öl tut sich wenig. Am Ölmarkt ist von Gewinnmitnahmen die Rede, begünstigt durch schwache Konjunkturdaten im wichtigen Nachfragerland China.

Honeywell International und Kryptotitel gesucht

Unter den Einzelaktien ziehen Honeywell International um 2,3 Prozent an. Der Konzern erwägt eine Abspaltung seiner Luft- und Raumfahrtsparte, rund einen Monat nachdem der aktivistische Investor Elliott die Aufspaltung des US-Mischkonzerns gefordert hatte.

Super Micro brechen um 10,8 Prozent ein. Der KI-Serverhersteller plant laut einem Kreise-Bericht eine Kapitalerhöhung. MicroStrategy (+4,1%) sind mit der Aufnahme in den Nasdaq-100 gesucht. Dazu profitiert die Aktie davon, dass der Bitcoin einen neuen Höchststand erreicht hat. Auch Aktien anderer Unternehmen mit Bitcoinfantasie steigen: Coinbase Global um 3,3, Robinhood Markets um 1,6 und Marathon Digital um 3,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.829,29 +0,0% 1,23 +16,3% S&P-500 6.066,44 +0,3% 15,35 +27,2% Nasdaq-Comp. 20.025,01 +0,5% 98,29 +33,4% Nasdaq-100 21.906,47 +0,6% 126,21 +30,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 -1,2 4,24 -19,3 5 Jahre 4,23 -2,1 4,25 22,6 7 Jahre 4,30 -1,8 4,32 33,1 10 Jahre 4,37 -1,8 4,39 49,4 30 Jahre 4,59 -0,9 4,60 61,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0489 -0,1% 1,0517 1,0496 -5,0% EUR/JPY 161,68 +0,2% 161,54 161,32 +3,9% EUR/CHF 0,9373 -0,0% 0,9368 0,9376 +1,0% EUR/GBP 0,8289 -0,4% 0,8323 0,8313 -4,4% USD/JPY 154,15 +0,3% 153,64 153,68 +9,4% GBP/USD 1,2654 +0,3% 1,2636 1,2625 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2920 +0,1% 7,2859 7,2791 +2,4% Bitcoin BTC/USD 104.569,85 +1,2% 105.075,90 100.420,90 +140,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,01 71,29 -0,4% -0,28 +1,5% Brent/ICE 74,20 74,49 -0,4% -0,29 +0,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,32 41,13 -4,4% -1,81 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.658,66 2.648,36 +0,4% +10,30 +28,9% Silber (Spot) 30,60 30,55 +0,2% +0,05 +28,7% Platin (Spot) 940,05 925,73 +1,5% +14,32 -5,2% Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,3% +0,01 +5,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 16, 2024 09:53 ET (14:53 GMT)

