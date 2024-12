Nach der Meldung über den bevorstehenden Einzug in den Nasdaq 100 vom Wochenende legt MicroStrategy am heutigen Montag direkt nach und meldet einen weiteren Bitcoin-Zukauf in Milliardenhöhe. Das ist zwar keine große Überraschung mehr, zum Handelsstart an der Wall Street legt die Aktie aber dennoch zu.Laut einem Beitrag von Michael Saylor bei X (ehemals Twitter) hat MicroStrategy zuletzt weitere 15.350 Bitcoin für insgesamt rund 1,5 Milliarden Dollar erworben. Der Preis pro Bitcoin lag dabei im Schnitt ...

