DJ PTA-CMS: FORIS AG: Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm - Schlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bonn (pta/16.12.2024/15:56) - Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Bonn | 16.12.2024 - Das Aktienrückkaufprogramm, über welches erstmals im Wege einer Ad hoc-Meldung der Gesellschaft am 2. Juli 2024 informiert wurde (Aktienrückkaufprogramm 07/2024), ist heute entsprechend des damals in der Bekanntmachung genannten Zeitraums ordnungsgemäß beendet worden.

Der Aktienrückkauf erfolgte auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der FORIS AG vom 1. Juni 2022 und wurde ausschließlich durch ein beauftragtes Kreditinstitut und ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durchgeführt. Alleiniger Zweck des Rückkaufs eigener Aktien war der Erwerb zur Einziehung und Durchführung einer damit verbundenen Kapitalherabsetzung.

Die Zahl der im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufprogramms 07/2024 bis zum 15. Dezember 2024 erworbenen Aktien beläuft sich auf 23.280 Stück. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von 0,50% des Grundkapitals der FORIS AG. Der volumen-gewichtete Durchschnittskurs je Aktie betrug EUR 2,61. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 60.832,12 zurückgekauft.

Die Gesellschaft hält nunmehr 34.427 eigene Aktien. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von 0,74% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Im Zeitraum vom 09. Dezember 2024 bis zum Ende des Aktienrückkaufprogramms wurden zuletzt nachfolgende Volumina mit dem nachstehend genannten Durchschnittskurs (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben.

Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs 09.12.2024 150 2,68 10.12.2024 182 2,68 11.12.2024 0 12.12.2024 183 2,68 13.12.2024 184 2,68 Gesamt 699 2,68

Weitere Informationen, insbesondere die vorangegangenen, seit der erstmalig erfolgten Bekanntmachung getätigten Zwischenmeldungen zu den Erwerbsgeschäften, mit den jeweiligen Zahlen der erworbenen Aktien und dem gewichteten Durchschnittskurs, sind auf der Internetseite der FORIS AG unter https://www.foris.com/news/detail/ foris-ag-veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation-aktienrueckkauf-uebersicht/ veröffentlicht.

Bonn, 16. Dezember 2024

FORIS AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: FORIS AG Adresse: Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn Land: Deutschland Ansprechpartner: Frederick Iwans Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.de

ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2024 09:56 ET (14:56 GMT)