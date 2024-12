Basel (ots) -Der Eurovision Song Contest (ESC) 2025 nimmt Form an: Bühne, Bildsprache und Klangwelt stehen fest. Das Projektteam präsentierte das visuelle Konzept für die 69. Ausgabe des ESC in Basel und startete das Registrierungs-Prozedere für den Ticketverkauf. Zudem wurden vier nationale Partner präsentiert."Welcome Home!" Nach 36 Jahren kehrt der Eurovision Song Contest in sein Ursprungsland, die Schweiz, zurück. In der Woche vom 12. bis 17. Mai 2025 wird Basel - und die ganze Schweiz - im Zeichen des grössten Musik-Events der Welt stehen. Das ESC-Projektteam präsentierte nun Aussehen, Klang, Bühne und Ticket-Prozedere der 69. Ausgabe des Eurovision Song Contest.Visuelle und klangliche MarkenidentitätDie visuelle Identität und Klangwelt des ESC 2025 wurde von Art Director Artur Deyneuve entwickelt. Sein Anspruch war es, ein Design zu schaffen, das die Menschen dazu einlädt, sich gehört und wertgeschätzt zu fühlen. Inspiriert von der Schweizer Tradition der direkten Demokratie, in der das Zuhören und der Dialog im Mittelpunkt stehen, wählte Deyneuve das Thema "Zuhören" als zentrales Leitmotiv des gesamten Branding-Konzepts und gab ihm den Namen "Unity Shapes Love". Deyneuve erklärt: "Wenn wir einander zuhören, dann finden wir auch Liebe." Diese Botschaft wird durch das ikonische Eurovision-Herzsymbol visualisiert, welches für Dialog, Einheit und die verbindende Kraft der Musik steht. Die pulsierenden Eurovision-Herzen werden so zum zentralen Element des Designs. Sie verkörpern die Millionen von Menschen, die durch den Wettbewerb miteinander verbunden werden, um zuzuhören und gemeinsam zu feiern.Moritz Stadler und Reto Peritz, Co-Executive Producer des ESC 2025, dazu: "Wir sind tief berührt von Arturs durchdachtem Design, das den ESC auf eine neue Ebene hebt. Das Eurovision-Herz schlägt im Takt der Musik und symbolisiert die verbindende Kraft der Musik. Getreu dem ESC-Slogan 'United by Music' verbindet es Menschen weltweit."Die Klangwelt: Tradition trifft auf ModerneDie Klangwelt, die den ESC untermalt, vereint Tradition und Moderne. Das Fundament bildet ein treibender, satter Beat, gespickt mit traditionellen Versatzstücken: Jodelgesang, der prägnante Klang einer Basler Tambourengruppe, der unverkennbare Klang von Hackbrett und Alphörnern. Artur Deyneuve dazu: "Wir haben einen mutigen, energiegeladenen Track geschaffen, der das Publikum mit seinen treibenden Beats und musikalischen Überraschungseffekten auf ein unvergessliches Erlebnis einstimmt."Bühnenbild inspiriert von Bergen und Vielfalt der SchweizDer Production Designer mit Schweizer Wurzeln, Florian Wieder, der bereits zum achten Mal das Bühnenbild eines ESC verantwortet, hat sich für das Design in der St. Jakobshalle in Basel von den Bergen und der sprachlichen Vielfalt der Schweiz inspirieren lassen: "Unser Ziel war es, ein revolutionäres Bühnenkonzept zu schaffen - ein ganzheitliches Erlebnis, wie man es beim ESC noch nie gesehen hat. Dank des immersiven Bühnenlayouts ist das Publikum mehr denn je Teil des ESC."Reto Peritz und Moritz Stadler betonen: "Mit Florian Wieder als Stage Designer haben wir einen kreativen Visionär an Bord, der die Schweiz sehr gut kennt. Er hat es geschafft, mit seinem Design eine 'Signature Stage' zu schaffen, welche in der Historie des ESC immer mit der Schweiz verbunden sein wird."Ticketverkauf zusammen mit dem Schweizer Anbieter TicketcornerDer Schweizer Ticketing-Anbieter Ticketcorner ist offizieller Ticketingpartner des ESC. Die Komplexität des Anlasses und die riesige internationale Nachfrage nach Tickets verlangt nach einem erfahrenen und verlässlichen Partner für den Ticketverkauf.Insgesamt neun Shows in der St. Jakobshalle - darunter die beiden Semi-Finals am 13. und 15. Mai 2025, das Grand Final am 17. Mai 2025 sowie sechs zusätzliche Preview-Shows- bieten unvergessliche Erlebnisse für alle Fans.Vorverkauf für den ESC 2025 in Basel: Jetzt registrieren!Um Tickets für den ESC 2025 in Basel zu kaufen, ist eine vorgängige Registrierung notwendig. Dieses Vorgehen soll mithelfen, Ticketweiterverkäufe zu verhindern und sicherzustellen, dass so viele ESC-Begeisterte wie möglich die Chance haben, live dabei zu sein. Die Pre-Registrierung startet heute, 16. Dezember 2024, um 16.00 Uhr und endet am 10. Januar 2025 um Mitternacht. Der Registrierungslink lautet: www.ticketcorner.ch/esc. Nur Personen, die sich innerhalb dieses Zeitraums registriert haben, können später die ausschliesslich mobilen Tickets erwerben. Eine Registrierung garantiert nicht den Erhalt von Tickets, da die Nachfrage voraussichtlich sehr hoch sein wird.Der erste Ticketverkaufszeitraum startet am 29. Januar 2025, einen Tag nach der Auslosung der Halbfinals, dem sogenannten "Semi-Final Draw". Die Preise für die verschiedenen Shows und Kategorien variieren zwischen CHF 40.- und CHF 350.-.Zusätzlich findet am Finaltag, dem 17. Mai 2025, im St. Jakob-Park, dem legendären Basler Fussballstadion "Joggeli", das Public Viewing "Arena plus" mit grossem Rahmenprogramm statt. Mehr Infos dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.Sponsoring - Breite Unterstützung aus der Schweizer WirtschaftDie Schweizer Wirtschaft unterstützt den ESC in Basel: neben den bestehenden internationalen Sponsoren des Events freut sich das ESC-Projektteam über die nationalen Partner Novartis, Basler Kantonalbank, Helvetia und Swisscom. Das breite Engagement mitunter von Unternehmen aus der Host City unterstreicht ein weiteres Mal die lokale Unterstützung des Eurovision Song Contests in der Schweiz. Die Organisation des ESCs ist auf die finanzielle Unterstützung von Sponsoren angewiesen. Gleichzeitig profitieren diese Unternehmen von einer umfassenden und partnerschaftlichen Zusammenarbeit beim grössten Musik-Anlass der Welt.Ausserdem wird die SBB offizielle Dienstleisterin des ESC und bietet während der Eurovisionswoche attraktive Angebote für die An- und Rückreise aus der Schweiz nach Basel an. Zusammen mit den regionalen Transportunternehmen bringt die SBB die Besucherinnen und Besucher mit 85 Extrazügen bequem, sicher und nachhaltig nach Basel und bis spät in der Nacht wieder nach Hause.Der nächste wichtige Termin auf dem Weg nach Basel ist der Semi-Final Draw - die Auslosung der Halbfinals - der am Dienstag, 28. Januar 2025, stattfinden wird.Bildmaterial zum ESC finden Sie unter diesem Link (https://srgssr.sharepoint.com/:f:/r/sites/MediaAssetsESC2025/Shared%20Documents/ESC%202025/Images/Media%20Event%2016.12.24?csf=1&web=1&e=k2UdY2).Pressekontakt:Kontaktieren Sie Adrian Erni, Mediensprecher ESC unter +41 (0)58 136 13 84 oder press@esc2025.swissOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100926951