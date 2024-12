Die Scout24 SE setzt ihre Expansionsstrategie mit einem bedeutenden Schritt im Datenbereich fort. Durch die Übernahme der Bulwiengesa AG, einem renommierten Anbieter von Markt- und Standortanalysen für die gewerbliche Immobilienbranche, erweitert der Betreiber von ImmoScout24 sein Portfolio strategisch. Diese Akquisition ermöglicht Scout24 den Zugang zur etablierten Immobilienmarkt-Datenbank RIWIS, die seit 1990 umfassende Informationen zu Wohn- und Gewerbeimmobilien sammelt. Die Übernahme verspricht eine signifikante Stärkung des Datenangebots für Geschäftskunden auf der ImmoScout24-Plattform.

Positive Marktresonanz

Die Börse reagierte positiv auf die Übernahmenachricht. Die Scout24-Aktie verzeichnete einen leichten Kursanstieg und notierte im XETRA-Handel bei 87,05 Euro. Diese Entwicklung reiht sich in einen generell positiven Trend ein, der sich auch in den Analystenprognosen widerspiegelt. Experten kalkulieren für das laufende Jahr mit einer Dividendenerhöhung auf 1,25 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Scout-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Scout-Analyse vom 16. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Scout-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Scout-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Scout: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...