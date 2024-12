Original-Research: sdm SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen

seit: 16.12.2024

Kursziel: 2,20 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann, Kai Kindermann

Mit Sicherheit Rendite - Ein Roll-up in der deutschen Sicherheitsbranche

Die sdm SE ist der einzige deutsche börsennotierte Sicherheitsdienstleister und fokussiert sich primär auf den Werk- und Objektschutz, der i.d.R. eine mehrjährige Bewachung umfasst und damit stabile und planbare Umsätze verspricht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Revier- und Streifendienste sowie diverse Add-on-Dienstleistungen wie Schließdienste an.

Dabei verfolgt sdm eine M&A-Strategie und hat seit dem Börsengang in 2021 mit der IWSM und der RSD zwei weitere Sicherheitsdienstleister akquiriert. Im Zuge der 2023 getätigten Übernahmen gelang der sdm-Gruppe der Sprung unter die 25 größten Sicherheitsdienstleister in Deutschland (Platz 25 mit ~46 Mio. EUR pro forma-Umsatz).



Das Unternehmen bewegt sich in einem strukturell wachsenden Markt, dessen Umsatzvolumen zwischen 2012 und 2023 um durchschnittlich 8,8% p.a. anstieg. Dabei beruht das Wachstum auf der stetig steigenden Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen, die u.a. vom zunehmenden Sicherheitsbedarf privater und öffentlicher Institutionen sowie höheren

Sicherheitsanforderungen und -vorschriften befeuert wird. Da steigende Lohnkosten zeitnah an die Kunden weitgegeben werden können, zählt die Branche u.E. zu den klaren Profiteuren in einem inflationären Umfeld. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungs- und Beratungsinstituts Lünendonk sollte sich die Wachstumsdynamik bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate i.H.v. 5,1% weiter fortsetzen. Während wir im laufenden Geschäftsjahr auf Gruppenebene einen zweistelligen Umsatzrückgang erwarten, der sich durch das Auslaufen eines Großauftrags bei der IWSM und der Kündigung unterdurchschnittlich profitabler Aufträge bei der IWSM ergab, erwarten wir in den Folgejahren eine Rückkehr auf den organischen Wachstumspfad (Umsatz-CAGR 2024e-2028e: 7,4%). Auf Margenebene bietet das Geschäftsmodell von sdm zwar u.E. insgesamt geringes Skalierungspotenzial, beinhaltet jedoch durch den geringen Fixkostenanteil auch nur ein geringes Downside-Risiko. Während im laufenden Jahr noch Kosten für Optimierungs- und Effizienzmaßnahmen bei der IWSM anfallen dürften, rechnen wir im nächsten Jahr mit einer Rückkehr zum historischen Margenniveau (EBITDA-Marge 2025e: 5,7%) und in den beiden Folgejahren mit leichten Margensteigerungen von 0,4PP bzw. 0,3PP.



Neben den organischen Wachstumsperspektiven ermöglicht die stark fragmentierte Marktstruktur (>4.900 Unternehmen) der sdm als einem der wenigen M&A-Akteure der Branche u.E. aussichtsreiche Konsolidierungschancen. Aufgrund struktureller Nachfolgeprobleme und geringer Bieterkonkurrenz ist das sdm-Management zuversichtlich, zukünftige Übernahmen zu EBITDA-Multiples zwischen 3,0x und 5,0x abschließen zu können.



Bewertungsseitig reflektiert der aktuelle Aktienkurs (EV/EBITDA 2025e: 6,0x) u.E. nicht die bestehenden Wachstumsperspektiven und das mittelfristige Ergebnispotenzial, sodass sich auf Basis unserer DCF-Bewertung eine Unterbewertung ergibt.



Fazit: sdm befindet sich gegenwärtig nach der größten Übernahme der Firmengeschichte in einem Übergangsjahr. Der Turnaround der neuen Beteiligung IWSM stellt u.E. kurzfristig die wichtigste Herausforderung für Interim-CEO Neumann (ab 01.01.2025) bzw. dessen dauerhaften Nachfolger dar. Angesichts der relativ hohen Finanzverschuldung dürften auch weitere Übernahmen erst nach der Rückkehr auf den organischen Wachstumspfad und das historische Margenniveau, das wir ab 2025 erwarten, folgen. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel i.H.v. 2,20 EUR in die Coverage auf.



