So solide das Regierungssystem der Bundesrepublik durch seine Rechtslage gezimmert ist - es kann natürlich nicht verhindern, dass eine unsichere politische Lage entsteht wie derzeit. Die ist zunächst einmal durch eine gewisse Absurdität gekennzeichnet: Der Bundeskanzler, der am Wochenanfang das Vertrauen verliert, begibt sich umgehend in einen Wahlkampf, in dem er erneut um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wirbt.Auch die anderen führenden Köpfe der gescheiterten Ampel-Parteien machen weiter. Man hat alles richtig gemacht, nur die ein bis zwei anderen Partner waren halt nicht die richtigen. Die Bürger:innen werden entscheiden, wem sie das abnehmen - und wem nicht.