Die Volkswagen-Aktie notiert derzeit bei 85,70 Euro und steht unter starkem Druck. Der anhaltende Tarifstreit mit der IG Metall, politische Kritik an der Preispolitik und unsichere Marktbedingungen belasten das Wertpapier. Anleger fragen sich, ob die Aktie die aktuellen Turbulenzen übersteht oder noch weiter abrutscht.Anhaltender Kursrutsch - Was steckt dahinter? Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten Wochen spürbare Verluste hinnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...