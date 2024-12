In der letzten vollen Börsenwoche des Jahres stehen mit dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch und dem großen Verfall am Freitag zwei wichtige Termine auf der Agenda, die nochmal für etwas Belebung des Geschehens sorgen könnten. Bis dahin bleiben in Frankfurt Zurückhaltung angesagt und der DAX in einem intakten und starken Bullenmarkt. Merkmale solcher Anstiege sind die kaum vorhandenen Schwankungen, weil sich immer, wenn es danach aussieht, als ob es runtergehen könnte, plötzlich wieder Käufer finden.

Genau das könnte auch in den kommenden Tagen passieren. Nachdem es am Freitag zu einem kurzen Vergnügen mit der 20.500er Marke kam, setzten Gewinnmitnahmen ein, die auch heute zunächst andauerten. Im weiteren Tagesverlauf stellte sich dann allerdings kein Verkaufsdruck ein, sodass es noch vor Weihnachten zum Beispiel nach einer Zinssenkung der US-Notenbank mit entsprechend positiver Begleitmusik zu einem nachhaltigen Sprung über die 20.500 Punkte kommen könnte.

Aber auch ohne Rally-Fortsetzung bis zum Jahreswechsel können die Anleger mit der bisherigen Entwicklung des DAX zufrieden sein. Ein zweites Jahr mit 20 Prozent Plus und als das berühmte Sahnehäubchen die 20.000er Marke genommen - schwer zu glauben, dass es 2025 so weitergeht. Doch an der Börse bleibt weiterhin alles möglich.

