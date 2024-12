Paris (ots/PRNewswire) -PARIS, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ - An diesem Tag veranstaltete HUAWEI in seinem Flagship-Store Opéra in Paris die GoPaint Worldwide Creating Activity. Diese Veranstaltung, die von den beiden talentierten Illustratorinnen Mayada und Kenza geleitet wurde, hob das Potenzial der digitalen Kunst und den einfachen Zugang zur Kreativität durch die GoPaint-App hervor, die auf der Huawei MatePad-Serie verfügbar ist.Bei dieser Veranstaltung erkundeten 30 Teilnehmer gemeinsam mit den Illustratorinnen Mayada und Kenza die digitale Kunst. Nach einer Einführung in Zeichentechniken und die Verwendung der GoPaint-App auf der HUAWEI MatePad-Serie konnten die Teilnehmer unter Anleitung der Künstler ihre eigenen Kunstwerke erstellen. Jeder Teilnehmer nahm ein einzigartiges Erinnerungsstück mit: ihre persönliche Zeichnung auf eine Tragetasche gedruckt, eine originelle Art, diese kreative Erfahrung zu bewahren. Die Veranstaltung bot auch die Möglichkeit, die neuesten HUAWEI MatePad-Tablets zu testen und die Funktionen der GoPaint-App zu erkunden. Dies ermöglichte jedem Teilnehmer, vollständig in die Welt der digitalen Gestaltung einzutauchen. Die Interaktion mit den Künstlern ermöglichte es den Teilnehmern, neue Techniken zu erlernen und ihr Verständnis für digitale Kunst zu vertiefen.GoPaint, das weltweit auf allen Tablets der Marke eingeführt wurde, ist eine leistungsstarke und intuitive digitale Mal-App mit über 150 voreingestellten Pinseln und mehr als 80 Pinsel-Einstellungen. Sie bietet ein intensives Erlebnis mit ausdrucksstarken Pinselstrichen, die die Wirkung eines Bleistifts auf Papier perfekt imitieren. Zu den vielen angebotenen Funktionen gehören innovative Pinsel wie "Splatter"- und "Fluid"-Pinsel, die grenzenlose Kreativität ermöglichen. Die "Splatter"-Pinsel erzeugen beispielsweise Tintenspritzer, indem der Stift etwa 12 mm vom Bildschirm entfernt zweimal angetippt wird, was dem Kunstwerk eine spielerische und interaktive Dimension verleiht. Die App bietet auch eine Reihe von realistischen Texturen, die Papier, Goldseide, Reispapier und Stein nachahmen und so ein authentisches Gefühl vermitteln, als würde man auf echtem Papier zeichnen. Dank der FangTian Painting Engine 2.0 kommen Nutzer in den Genuss ultrabreiter 8K-Leinwände, mehrerer hochauflösender Ebenen und einer hohen Bildrate von 120 fps.Das Ziel von GoPaint ist es, den Künstler in jedem von uns zu entfesseln und es jedem zu ermöglichen, digitale Kunstwerke mit verschiedenen Leinwänden und Pinseln zu erstellen, sei es mit Tinte, Ölfarbe oder Aquarell.Während der Veranstaltung hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit, die GoPaint-App auf den neuesten Tablets von Huawei, dem HUAWEI MatePad Pro 12.2 und dem HUAWEI MatePad 12X, die beide mit dem PaperMatte-Display ausgestattet sind, zu testen. Diese von Huawei entwickelte Display-Technologie vermittelt das Gefühl, Inhalte so natürlich wie auf Papier zu bearbeiten und zu genießen, und bietet ein reibungsloses und authentisches Erstellungserlebnis.Der HUAWEI Flagship Store Opéra Paris, seit 2020 ein ikonischer Standort für die Marke im Herzen der Hauptstadt, ist weiterhin bestrebt, seinen Kunden bereichernde Erlebnisse zu bieten. Zusätzlich zu diesem digitalen Mal-Event finden in dem Geschäft exklusive Veranstaltungen statt, wie z. B. digitale Kunst-Events mit GoPaint, Fotografie-Erlebnisse mit HUAWEI XMAGE und Sport-Events mit dem internationalen Botschafter Sir Mo Farah. Durch die Nutzung dieses ikonischen Ortes und der technologischen Fortschritte von Huawei setzt die Marke ihre Mission fort, einzigartige Erlebnisse in den Bereichen Kunst, Fotografie, Sport und Gesundheit anzubieten.Der HUAWEI Flagship Store Opéra bietet nicht nur beeindruckende Erlebnisse, sondern auch einen umfassenden Kundendienst. Ein spezieller Schalter im Geschäft ist montags bis samstags geöffnet und ein Team steht bereit, um Kunden zu begrüßen und alle ihre Anfragen zu beantworten.Erfahren Sie mehr:MatePad Pro 12.2 PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-pro-12-2/MatePad 12X PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-12-x/GoPaint: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/gopaint/Informationen zu Huawei Consumer BGDie Produkte und Dienstleistungen von Huawei sind in mehr als 170 Ländern erhältlich und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Vierzehn F&E-Zentren wurden in Ländern auf der ganzen Welt eingerichtet, darunter in Deutschland, Schweden, Indien und China. Huawei Consumer BG ist eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei und umfasst Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Dienste usw. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern auf der ganzen Welt die neuesten technologischen Fortschritte zu bieten.Weitere Informationen finden Sie unter: http://consumer.huawei.comFür regelmäßige Updates zu Huawei Consumer BG, folgen Sie uns auf:Facebook: https://www.facebook.com/huaweimobile/Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobileInstagram: https://www.instagram.com/huaweimobile/YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCoLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580971/Image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2580972/Image2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2580973/Image3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gopaint-worldwide-creating-activity-landet-im-huawei-flagship-store-opera-in-paris-302332685.htmlPressekontakt:Dongwei Fu,fudongwei3@h-partners.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5932036