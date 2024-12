Ifo Institut - pessimistischer Aussicht der Unternehmen für das Jahr 2025

Werbung







Adobe hat nach US-Börsenschluss am Mittwochabend Quartalszahlen für das vierte Quartal und den Ausblick für das nächste Jahr veröffentlicht.



Das amerikanische Unternehmen, dass vor allem für seine Photoshop Software bekannt ist erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 5,61 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser auf konstanter Währungsbasis um 11 Prozent gewachsen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 beträgt 21,51 Milliarden US-Dollar, was auch einem Wachstum von 11 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 4,81 US-Dollar, im Vorjahr bei 4,27 US-Dollar. Das Umsatzziel für das Jahr 2025 liegt bei 23,3 bis 23,55 Milliarden US-Dollar und kommt somit nicht ganz an das diesjährige Wachstum heran. Zudem fiel der jährlich wiederkehrende Umsatz nicht so stark aus. Die Aktie verlor daraufhin stark und steht im vorbörslichen Handel ungefähr 10 Prozent tiefer, bei 492 US-Dollar.









Jahresausblick 2025



Quelle: HSBC