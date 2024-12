Krypto News: Flockerz (FLOCK) steuert auf 7 Millionen Dollar zu! Jetzt einsteigen?

Es sind extrem bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Bitcoin hat schon wieder ein neues Allzeithoch von 106.000 Dollar erreicht und viele andere Kryptowährungen haben in den letzten Wochen und Monaten ebenfalls massive Kurssteigerungen hingelegt. Meme Coins sind dabei nach wie vor gefragter denn je. Während $PEPE, $WIF, $BONK und viele weitere Meme Coins Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht haben, steht mit Flockerz ($FLOCK) schon der nächste Coin bereit, dem das gelingen könnte. Aktuell explodiert die Nachfrage während des ICOs.

Fast 7 Millionen Dollar im Vorverkauf

Wer mit Kryptowährungen möglichst hohe Gewinne erzielen will, sollte vor allem früh einsteigen. Meme Coins, die Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen, starten oft mit einer niedrigen Marktkapitalisierung von ein paar Millionen Dollar und wer hier früh investiert ist, kann sein Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen. Auch wenn man nie sicher weiß, welcher Meme Coin als nächstes durch die Decke geht, deutet bei Flockerz derzeit einiges auf eine Kursexplosion hin. Außerdem haben Anleger hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.

($FLOCK Token-Vorverkauf - Quelle: Flockerz Website)

Obwohl die $FLOCK-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden, haben Anleger inzwischen bereits fast 7 Millionen Dollar investiert. Dabei wird der Preis während des Vorverkaufs mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon erste Buchgewinne erzielen können, da der Startpreis an den Börsen höher ist als der aktuelle Vorverkaufspreis. Die nächste Preiserhöhung findet schon in Kürze statt.

Jetzt Flockerz Website besuchen.

Einzigartiges Konzept

Flockerz ist nicht nur einer von tausenden Meme Coins, die täglich gelauncht werden und oft als Rug Pulls enden. Die Entwickler haben den Smart Contract Code von Coinsult und Solidproof überprüfen lassen, die ihn beide als sicher und fehlerfrei eingestuft haben. Außerdem hat hier nicht nur eine Einzelperson das Sagen, sondern jeder, der investiert ist. Alle $FLOCK-Besitzer können über ein Vote 2 Earn-System über wichtige Fragen zur Zukunft des Projekts mitbestimmen.

(Flockerz Beschreibung - Quelle: Flockerz Website)

Wer an Umfragen zur Zukunft von Flockerz teilnimmt, erhält sogar zusätzliche Token als Belohnung. Außerdem ist auch eine Staking-Funktion integriert, die sich von anderen Coins deutlich unterscheidet. Flockerz zahlt nämlich nur in den ersten 2 Jahren eine Staking-Rendite aus, dafür ist diese umso höher.

Durch diesen Ansatz wird es auch möglich, eine überdurchschnittlich hohe Rendite, die aktuell bei über 400 % liegt, auszuzahlen, ohne dass der Coin dadurch inflationär wird. Es kommen keine zusätzlichen $FLOCK-Token in Umlauf, da die Gesamtmenge genau wie bei Bitcoin begrenzt ist. Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass bereits über 442 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind.

($FLOCK Staking Dashboard - Quelle: Flockerz Website)

Anleger erhalten beim Staking eine Rendite als Belohnung dafür, dass sie ihre Token für eine gewisse Zeit lang sperren. Da diese für mindestens eine Woche nach dem Launch gesperrt sind und nicht sofort wieder verkauft werden können, wird die Chance auf eine Kursexplosion deutlich erhöht. Analysten halten aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales und dem hohen Anteil an gestakten Token sowie dem einzigartigen Konzept einen Anstieg um mehr als das 15-fache nach dem Launch für möglich. Im aktuellen bullishen Marktumfeld wäre das auch keine große Überraschung.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.