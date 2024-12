ROUNDUP: Scholz schlägt Auflösung des Bundestags vor

BERLIN - Nach dem Nein des Bundestags zu seiner Vertrauensfrage hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Treffen im Schloss Bellevue die Auflösung des Parlaments vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Steinmeier hat nun 21 Tage Zeit zu entscheiden, ob er zustimmt und eine Neuwahl des Parlaments innerhalb von 60 Tagen ansetzt.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung der Eurozone hellt sich unerwartet auf

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Dezember überraschend verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg einer ersten Berechnung zufolge um 1,2 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Montag in London mitteilte. Volkswirte hatten mit einer minimalen Eintrübung gerechnet. Der Gesamtindikator bleibt damit aber knapp unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Es wird also ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten signalisiert.

ROUNDUP/China: Einzelhandel überraschend schwach - Industrieproduktion zieht an

PEKING - Die wirtschaftliche Erholung Chinas hat einen Rückschlag erlitten. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt enttäuschte vor allem der für das Land wichtige Umsatz im Einzelhandel. Dieser zog im Vergleich zum Vorjahr um lediglich drei Prozent an, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit fiel das Wachstum deutlich niedriger als im Vormonat aus. Zudem wurden die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten in Höhe von fünf Prozent deutlich verfehlt.

Großbritannien: Unternehmensstimmung stagniert im Dezember

LONDON - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im Dezember stagniert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global lag wie schon im Vormonat bei 50,5 Punkten, wie S&P am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 50,6 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert aber weiterhin einen leichten Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität. Er liegt knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Bundesratspräsidentin Rehlinger fordert Wirtschaftsimpulse jetzt

BERLIN - Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger hat die Union aufgefordert, wichtige und jetzt mögliche Entscheidungen für die deutsche Wirtschaft noch bis zur Bundestagswahl zu treffen. "Dazu gehören wettbewerbsfähige Strompreise", sagte die saarländische Ministerpräsidentin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende in der Debatte zur Vertrauensfrage im Bundestag. "Auch ich hätte mir gewünscht, dass es schon lange passiert wäre. Aber das ist kein Grund, es jetzt nicht zu tun, wenn es dafür eine Einigkeit gibt."

Finanzministerium rechnet erst im Juli mit Haushalt 2025

BERLIN - Das Finanzministerium rechnet nach der Neuwahl des Bundestags frühestens im Juli mit einem Haushalt für das kommende Jahr. Das geht aus einem Rundschreiben zur sogenannten vorläufigen Haushaltsführung hervor, das das Ministerium an die obersten Bundesbehörden verschickt hat.

ILO: Fast jeder vierte Beschäftigte in Europa ist Migrant

GENF - Migranten spielen in der Arbeitswelt vor allem in Ländern mit hohen Einkommen eine wachsende Rolle. In Nord-, Süd- und Westeuropa stieg der Anteil zwischen 2013 und 2022 von 22,5 auf 23,3 Prozent, wie die UN-Organisation für Arbeit (ILO) in Genf berichtet.

