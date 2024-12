Der Social-Media-Gigant Meta plant einen bedeutenden Schritt in seiner Unternehmensgeschichte: Erstmals soll eine Dividende in Höhe von 0,50 USD (etwa 0,476 EUR) je Aktie ausgeschüttet werden. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die positive Entwicklung des Unternehmens, dessen Aktie im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Performance zeigte. Mit einem aktuellen Kurs von über 630 USD liegt das Papier deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 331,22 USD, was einem Anstieg von mehr als 46 Prozent entspricht.

Analysten bleiben optimistisch

Die Geschäftszahlen untermauern den positiven Trend: Im letzten Quartal erwirtschaftete Meta einen Gewinn pro Aktie von 6,20 USD bei einem Umsatz von 40,59 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 22,66 USD. Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt bei 629,29 USD, was das anhaltende Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens widerspiegelt.

