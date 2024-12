© Foto: Bernd von Jutrczenka - dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde im Bundestag das Vertrauen entzogen. Diese Entscheidung vollzieht jetzt das nach, was längst real schon geschehen ist.Denn auch die Bevölkerung hatte der Ampel schon längst das Vertrauen entzogen. Auch wenn Scholz zu Beginn seiner Rede sich direkt an die Wähler wendete und zum Abschluß an die "Bürgerinnen und Bürger." Wer kauft ihm das noch ab? Bei vielen bleibt ein Gefühl der Leere zurück. Wer glaubt noch an die Worte des Kanzlers? Wer kauft den führenden Köpfen der Ampelkoalition noch ab, dass sie in der Lage sind, politische Verantwortung sinnvoll und effektiv wahrzunehmen? Es ist, wie in jeder Beziehung: Vertrauen ist das wertvollste Gut. Ist es …