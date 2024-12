DJ KORREKTUR: Eon verkauft Rumänien-Tochter an die MVM Gruppe

In der um 16.59 Uhr gesendeten Meldung muss es im 1. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen: Eon trennt sich von seinem Vertriebsgeschäft in Rumänien (NICHT: Eon trennt sich von seinen Geschäften in Rumänien).

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

Eon verkauft Rumänien-Tochter an die MVM Gruppe

DOW JONES--Eon trennt sich von seinem Vertriebsgeschäft in Rumänien. Wie der Energiekonzern mitteilte, verkauft er seine 68-prozentige Beteiligung an Eon Energie Romania sowie die 98-prozentige Beteiligung an Eon Asist Complet an die ungarische MVM. Eon Energie Romania ist den Angaben zufolge einer der größten Gas- und Stromanbieter in Rumänien mit rund 3,4 Millionen Kunden. Eon Asist Complet bietet Energiedienstleistungen wie Installation und Wartung an. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

"Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für Eon, um sich noch gezielter auf seine wichtigsten strategischen Schwerpunkte auszurichten", sagte Vorstandsmitglied Marc Spieker laut Mitteilung. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden.

December 16, 2024 12:48 ET (17:48 GMT)

