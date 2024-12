DJ MÄRKTE USA/Fester - Aufspaltungspläne treiben Honeywell

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Weihnachtsrally an der Wall Street nimmt zu Beginn der Woche wieder Fahrt auf - vor allem bei den als besonders zinsempfindlich geltenden Nasdaq-Indizes. Sie gewinnen zur Mittagszeit bis zu 1,2 Prozent. Der S&P-500 kommt immerhin um 0,4 Prozent voran. Der mit nur 30 Aktien eng gefasste Dow-Jones-Index hängt hinterher, er gibt minimal nach auf 43.818 Punkte. Gebremst wird er von Verlusten beim Schwergewicht Unitedhealth (-3,1%) sowie Nvidia (-2,3) und Chevron (-2,1%). Am US-Rentenmarkt tut sich nicht viel, die Renditen zeigen sich nach den jüngsten deutlichen Anstiegen in engen Grenzen uneinheitlich.

Bei der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank rechnet der Markt fest mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf die Spanne 4,25 bis 4,50 Prozent. Für die Zeit danach dürfte das Zinssenkungstempo dann gedrosselt werden, wie nicht zuletzt von der US-Notenbank zuletzt wiederholt avisiert vor dem Hintergrund der starken US-Konjunktur.

Neue Konjunkturdaten stören die Zinserwartung nicht mehr, nachdem in der Vorwoche mit den wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für Dezember der mutmaßlich letzte Stolperstein aus dem Weg geräumt wurde. Der Empire State Manufacturing Index für Dezember fiel deutlicher als erwartet, was die Erwartung einer Zinssenkung eher noch untermauert. Dagegen fielen die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungssektor besser als prognostiziert aus, wobei der Index für die Industrie im Dezember aber weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich liegt.

Beim Dollar tut sich wenig, er gibt zum Euro leicht nach auf 1,0513. Die Analysten der ING sehen die US-Devise nach unten als gut abgesichert - wegen der jüngsten Zinssenkungen in der Eurozone, der Schweiz und in Kanada. während zugleich der Ausblick für die US-Konjunktur solide sei. Es gebe somit wenig Anlass für die US-Notenbank, "taubenhaft zu überraschen". Der Goldpreis steigt leicht, die Ölpreise geben etwas nach. Am Ölmarkt ist von Gewinnmitnahmen die Rede.

Honeywell International und Kryptotitel gesucht

Unter den Einzelaktien ziehen Honeywell International um 3,9 Prozent an. Der Konzern erwägt eine Abspaltung seiner Luft- und Raumfahrtsparte, rund einen Monat nachdem der aktivistische Investor Elliott eine Aufspaltung des US-Mischkonzerns gefordert hatte.

Super Micro fallen um gut 7 Prozent. Der KI-Serverhersteller plant laut einem Kreise-Bericht eine Kapitalerhöhung. Microstrategy (+7,0%) sind mit der Aufnahme in den Nasdaq-100 gesucht. Dazu profitiert die Aktie davon, dass der Bitcoin einen neuen Höchststand erreicht hat. Auch Aktien anderer Unternehmen mit Bitcoin-Fantasie steigen: Coinbase Global um 3,3, Robinhood Markets um 1,6 Prozent. Neben Microstrategy kommen am 23. Dezember auch Palantir (-3,7%) und Axon (+0,5%) in den Nasdaq-100-Index. Ihre Plätze räumen müssen dafür neben Super Micro Computer Moderna (+1,0%) und Illumina (+0,4%).

Für wenig Bewegung bei den betroffenen Aktien sorgt ein Bericht des Wall Street Journal, wonach sich die Regionalbanken Berkshire Hills Bancorp (-1,4%) und Brookline Bancorp (-0,3%) über ein Zusammengehen unterhalten sollen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.817,99 -0,0% -10,07 +16,3% S&P-500 6.076,02 +0,4% 24,93 +27,4% Nasdaq-Comp. 20.113,74 +0,9% 187,02 +34,0% Nasdaq-100 22.030,40 +1,1% 250,14 +30,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 -0,3 4,24 -18,5 5 Jahre 4,25 -0,0 4,25 24,7 7 Jahre 4,32 +0,3 4,32 35,2 10 Jahre 4,40 +0,7 4,39 51,9 30 Jahre 4,61 +1,5 4,60 64,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0518 +0,2% 1,0517 1,0496 -4,8% EUR/JPY 162,04 +0,5% 161,54 161,32 +4,1% EUR/CHF 0,9391 +0,1% 0,9368 0,9376 +1,2% EUR/GBP 0,8286 -0,4% 0,8323 0,8313 -4,5% USD/JPY 154,08 +0,3% 153,64 153,68 +9,4% GBP/USD 1,2692 +0,6% 1,2636 1,2625 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2882 +0,1% 7,2859 7,2791 +2,3% Bitcoin BTC/USD 106.947,60 +3,5% 105.075,90 100.420,90 +145,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,73 71,29 -0,8% -0,56 +1,1% Brent/ICE 73,79 74,49 -0,9% -0,70 -0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,5 41,13 -4,0% -1,63 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.654,22 2.648,36 +0,2% +5,86 +28,7% Silber (Spot) 30,62 30,55 +0,2% +0,07 +28,8% Platin (Spot) 941,70 925,73 +1,7% +15,97 -5,1% Kupfer-Future 4,15 4,15 -0,0% -0,00 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

