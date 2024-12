© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Während die USA nach Trumps Wiederwahl einen Börsenaufschwung erleben, sieht Europa schwierigen Zeiten entgegen. Henning Gebhard, Geschäftsführer von Holly Hedge Consult, analysiert die Lage.Europas Wirtschaft kämpft mit politischen Spannungen, Handelskonflikten und einem schwachen Investitionsklima. Die Unternehmensgewinne in den USA steigen, während Europa zurückfällt. Doch in der zweiten Jahreshälfte 2025 könnte eine Aufholjagd beginnen - ausgelöst durch geopolitische Entspannung, Konjunkturmaßnahmen in China und attraktive Bewertungen. Besonders spannend: Small Caps könnten im kommenden Jahr die großen Player outperformen. "Private-Equity-Investoren und Strategen zeigen zunehmendes …