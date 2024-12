© Foto: Unsplash

Wann kommt das TikTok-Verbot in den USA? Das Repräsentantenhaus hat jedenfalls Apple und Google aufgefordert, sich auf ein mögliche Ende der App in naher Zukunft vorzubereiten.Die Abgeordneten des US-Sonderausschusses des Repräsentantenhauses haben den CEO von Apple, Tim Cook, und den Chef von Google, Sundar Pichai, aufgefordert, sich auf ein mögliches US-Verbot von TikTok im nächsten Monat vorzubereiten. Die Abgeordneten John Moolenaar und Raja Krishnamoorthi wiesen in einem Schreiben auf ein Berufungsgerichtsurteil hin, das den Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, verpflichtet, TikTok bis zum 19. Januar zu veräußern. Das Gericht hatte zuvor einen Dringlichkeitsantrag von ByteDance …