Viele lassen sich per Kurznachricht, E-Mail oder Telefon erreichbar Nur rund die Hälfte schaltet im Urlaub um den Jahreswechsel komplett vom Job ab Berlin, 16. Dezember 2024An Heiligabend doch noch schnell die Mails checken, an Silvester ein kurzes Telefonat mit der Kollegin führen: So sehen die Festtage...

Den vollständigen Artikel lesen ...