© Foto: Dall-E

An Warnsignalen fehlt es dem hochbewerteten US-Aktienmarkt derzeit nicht. Mit der fehlenden Marktbreite kommt ein weiteres, schlechtes Signal hinzu.Die Jahresendrallye ist in vollem Gange. Angeführt von Technologiewerten stürmt insbesondere der US-Markt von einem Allzeithoch zum nächsten. Ein in diesem Jahr bekanntes Bild, angesichts einer Performance von +27 Prozent im Gesamtmarktindex S&P 500 seit dem Jahreswechsel. Der Bullensturm steht inzwischen allerdings auf tönernen Füßen. Denn wenngleich es angesichts der zuletzt fast täglich neuen Rekordnotierungen wie ein Widerspruch erscheint, ist der US-Markt aktuell bedenklich schwach. Das bedeutet für die kurz- und mittelfristigen Aussichten …