Crypto All-Stars ICO erzielt 18 Mio. $ und nur noch 4 Tage Zeit für Top-Memecoin

Die erste Multi-Chain-Staking-Plattform für Memecoins mit dem Namen Crypto All-Stars hat mit ihrem Vorverkauf mittlerweile mehr als 18 Mio. USD eingenommen und bewegt sich zunehmend auf das Ende zu.

Fortan haben Interessierte nur noch weniger als vier Tage Zeit, um die Coins vor der ersten Listung zu einem Preis in Höhe von 0,0016782 USD zu erwerben. Dann könnte der $STARS-Token schon schnell in die Höhe schießen.

Die Jahresendrally hat nun noch einmal Fahrt aufgenommen, während sich Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von 106.000 USD hinzu bewegt. Parallel dazu erzielt der Vorverkauf von Crypto All-Stars täglich eine weitere Million US-Dollar. Angesichts des zunehmenden Verkaufstempos könnte er sogar die Marke von 25 Mio. USD überschreiten.

In diesem Jahr bilden die Memecoins einen der gefragtesten Kryptosektoren. Zudem haben sie mittlerweile zusammen eine Marktkapitalisierung von mehr als 133,86 Mrd. USD erreicht, wobei diese allein über die vergangenen 24 Stunden um 2,9 % gesteigert wurde.

Zu einigen der größten Gewinner des Tages gehören unter anderem Simon's Cat mit 57,0 %, Luna by Virtuals mit 47,5 % und Meow mit 43,1 %. Somit scheint die Memecoin-Rally derzeit nicht zu stoppen zu sein.

Aber auch an der großen Nachfrage nach den Presales, in welche derzeit Millionen von US-Dollar fließen, da man die Coins somit besonders günstig erwirbt, lässt sich das große Interesse der Anleger erkennen.

Während Bitcoin derzeit primär durch die Nachfrage der institutionellen Investoren angetrieben wird, sind es bei den Altcoins tendenziell eher die Kleinanleger. Für diese bietet Crypto All-Stars nun einzigartige Vorteile mit seiner MemeVault-Staking-Technologie, welche für einige der gefragtesten Coins neuartige Renditen ermöglicht.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die $STARS-Coins so schnell gekauft werden. Zudem erwarten einige Experten sogar ein Steigerungspotenzial von 100x, nachdem dieser an den Börsen eingeführt wurde.

It's heating up in the All-Star House!



18 million raised and these All-Stars are hard at work to make your MemeVault dreams come true. pic.twitter.com/446S0v6Uuu - Crypto All-Stars (@all_stars_coin) December 16, 2024

Investoren eilen in den Vorverkauf von Crypto All-Stars

Die Memecoin-Fans stürzen sich auf die letzten verbleibenden $STARS-Coins, welche im Presale noch verfügbar sind. Denn somit können sie den Memetoken-Walen zuvorkommen, welche ebenfalls ein Interesse an den zusätzlichen Renditen haben dürften.

Zu den unterstützenden Memecoins von Crypto All-Stars zählen unter anderem Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Brett, Mog, Milady, Turbo und Bonk. Somit vereint es einige der aktivsten Krypto-Communitys, was ihm eine vergleichbare Viralität verleihen könnte.

Das Staking von Crypto All-Stars vergütet Investoren derzeit eine jährliche Rendite in Höhe von 160 %. Somit lassen sich Verluste besser ausgleichen und die Gewinne steigern, weshalb es zu einem fast unverzichtbaren Extra für Anleger wird.

Das Angebot von Crypto All-Stars soll in Zukunft jedoch noch expandiert werden, wobei schon jetzt rund ein Dutzend von ihnen unterstützt wird. Somit kann es seine Zielgruppe und Attraktivität weiter steigern, was sich auch im Kursverlauf bemerkbar machen kann.

So können Sie mit Crypto All-Stars Ihre Rendite steigern

Der $STARS-Coins hat auf der Multi-Chain-Staking-Plattform einen Nutzen bei dem Loyalitätsprogramm. So erhalten die Inhaber über dieses eine höhere Rendite für die verschiedenen Staking-Angebote, welche bis zu dreimal mehr sein können.

Über die Website von Crypto All-Stars können die $STARS-Coins derzeit für einen Preis in Höhe von 0,0016782 USD erworben werden. Dies wird jedoch nicht der finale Listungspreis sein, sodass frühe Investoren Buchgewinne erzielen können. Ebenso lassen sich diese durch das Staking schon jetzt steigern.

Zudem werden mithilfe von Crypto All-Stars die Einstiegshürden für Anfänger abgebaut, welche aufgrund der niedrigen Einstiegsschwelle häufig zuerst mit dem Memecoin-Sektor in Berührung kommen.

Bei Crypto All-Stars entfallen jedoch die üblichen Komplikationen wie technische Anforderungen, spezielle Hardware, Mindestinvestments und mehr. Außerdem profitieren die Nutzer von der Dezentralisierung der Smart Contracts, was höhere Renditen, Sicherheit, Transparenz und Effizienz im Gegensatz zu zentralistischen Anbietern wie Kryptobörsen ermöglicht.

Noch können Sie den anderen Memecoin-Investoren zuvorkommen und den $STARS-Coins im Vorverkaufsangebot erwerben sowie die guten Konditionen zu Beginn erhalten. Sobald der MemeVault aktiviert wird, erhalten Sie zudem die Renditen für die anderen Memecoins.

DEX- und CEX-Listungen von Crypto All-Stars erfolgen bald

Insgesamt gibt es 42 Mrd. $STARS-Coins, von denen 20 % über den Presale angeboten werden. Weiter 25 % werden über das Staking emittiert, was rund 10,5 Mrd. Token entspricht. Ebenso sind 25 % für die Expansion des MemeVault-Ökosystems vorgesehen. Aber auch an Marketing wurde mit 20 % gedacht sowie an CEX- und DEX-Listungen mit 10 %.

Nun sind nur noch weniger als vier Tage übrig, um die $STARS-Coins im Presale zu kaufen. Unmittelbar im Anschluss werden bereits die ersten Listungen stattfinden, wobei der Coin von dem bullischen Marktumfeld profitiert.

Crypto All-Stars hat schon jetzt Wellen geschlagen, was sich unter anderem an der hohen Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 18 Mio. USD in etwas mehr als drei Monaten erkennen lässt.

Denn es soll die Art von Weise revolutionieren, wie Investoren mit den Memecoin interagieren, wobei es auch ihre Nachhaltigkeit verbessern kann, da Anleger eher zu einem Halten bewegt werden. Somit sind sogar leichter Weiterentwicklungen und Kurssteigerungen möglich.

Staking von Crypto All-Stars ist gefragt

Schon jetzt haben die Kryptoinvestoren 4,6 Md. $STARS-Coins in den Staking-Pool eingezahlt. Dies entspricht fast der Hälfte der über den Presale erworbenen Token, was für einen längerfristigen Anlagehorizont vieler Anleger spricht.

Die Teilnahme am Presale gestaltet sich ziemlich simpel. So öffnet man einfach die Website und kann dann eine digitale Geldbörse mit dieser verbinden. Danach lassen sich die Kryptowährungen ETH, USDT und Fiatwährungen mit Bankkarte nutzen.

Alternativ ist ein Kauf auch über die Best Wallet möglich. In dieser ist der Presale auf der Startseite unter der Rubrik "Upcoming Tokens" zu finden. Zudem erhalten die Nutzer weitere Vorteile, wie dass sie den Coin schon vor der Beanspruchungsphase in ihrer Wallet finden.

Damit Sie keine Nachrichten über Crypto All-Stars verpassen, sollten Sie dem Projekt in den sozialen Medien wie X und Telegram folgen.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract auch von SolidProof und Coinsult auf Sicherheitsrisiken überprüft. Bei diesen Audits konnten bisher keine schwerwiegenden Gefahren identifiziert werden, sodass Anleger eine höhere Sicherheit erhalten.

Jetzt mehr über Crypto All-Stars erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.