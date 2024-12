Die Aktie des US-Halbleiterkonzerns Broadcom hat am vergangenen Freitag um ein Viertel zugelegt. Doch damit nicht genug: Am Montagabend setzt die Aktie an der Nasdaq-100-Spitze ihre atemberaubende Rally mit einem Plus von rund zwölf Prozent fort. Damit rücken KI-Aktien noch mehr in den Fokus der Anleger. Broadcom ist mit der Rally mittlerweile im Club der ganz großen US-Unternehmen angekommen: Die Schwelle einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar wurde deutlich überschritten. Damit ...

