Krypto-Analyst erklärt: "Auf diesen Ausbruch von Ethereum haben alle gewartet!"

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ($ETH) war lange Zeit das Sorgenkind des Kryptomarktes. Trotz des lang erwarteten Launches der Ethereum-Spot-ETFs im Sommer hat sich der Ether-Kurs die ganze 2. Jahreshälfte über unterdurchschnittlich entwickelt. In den letzten Wochen gab es infolge der US-Wahl zwar auch in Ethereum einen Aufwärtspump, aber von seinem Allzeithoch ist der Ether-Kurs im Gegensatz zum Bitcoin mit beinahe 19 Prozent noch ein gutes Stück entfernt. Doch wie ein bekannter Krypto-Analyst erklärt, könnte sich das bald ändern.

(In den letzten Wochen hat der Ether-Kurs eine starke Rallye hingelegt - Quelle: Tradingview.com)

Wird dieser Ausbruch den nächsten großen Run in Ethereum auslösen?

In den letzten 6 Wochen hat Ethereum mit über 70 Prozent eine durchaus starke Rallye hingelegt. Derzeit kämpft der Kurs gerade mit dem Jahreshoch aus dem März bei 4.095,4 US-Dollar. Während einige Anleger Ethereum bereits aufgegeben haben, sieht der bekannte Analyst Crypto Rover jedoch eine dramatische Wende in der Situation. Denn in einer Analyse, die er auf X (ehemals Twitter) gepostet hat, zeigt er, dass der Ether-Kurs aus einem großen Dreieck im Chart ausgebrochen ist.

The Ethereum breakout we've all been waiting for…



It's happening now! pic.twitter.com/wjULcxblZw - Crypto Rover (@rovercrc) December 16, 2024

Der Analyst Crypto Rover bezeichnet den aktuellen Ausbruch als den Moment "auf den alle gewartet haben". Tatsächlich gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent, wenn ein Kurs aus einem Dreieck nach oben ausbricht. Damit könnte dies wirklich der Moment sein, in dem Ethereum seine lang erwartete Aufholrallye startet.

Mit dieser könnte dann auch die heiß erwartete Altcoin-Saison beginnen, die ihren Anfang im Regelfall durch eine Ether-Rallye nimmt. Damit könnten viele kleinere Coins wieder regelrecht explodieren und Anlegern hohe Gewinne in kurzer Zeit verschaffen. Vorausgesetzt, dass sie sich für die richtigen Coins entscheiden. Ein heißer Kandidat dafür könnte laut verschiedener Analysten Crypto All-Stars ($STARS) sein.

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

Wie hoch ist das Gewinnpotenzial von Crypto All-Stars?

In wenigen Tagen geht Crypto All-Stars bereits an den Start. Nachdem der Coin eines der erfolgreichsten ICOs im Jahre 2024 hingelegt hat, könnte der Handelsstart an den verschiedenen Krypto-Börsen laut Analysten unglaublich werden. Schon jetzt explodiert die Nachfrage nach dem Coin regelrecht und die Vorverkaufssumme ist auf über 18,96 Mio. US-Dollar explodiert. Gleichzeitig hat sich um das Projekt eine Community von über 25.000 Anlegern versammelt. Beste Voraussetzungen also für einen erfolgreichen Handelsstart.

Neben dem Coin selbst wird beim Launch von Crypto All-Stars auch das heiß erwartete MemeVault-Ökosystem auf den Markt gebracht. Das ist ein revolutionärer Staking-Vertrag, der es Anlegern ermöglicht, so gut wie alle großen Coins in einem einzigen Pool zu bündeln und für ein hohes und regelmäßiges Einkommen gemeinsam zu staken.

Die Nutzung des MemeVaults erfordert jedoch eine ausreichende Menge an $STARS-Tokens im Portfolio. Es gibt also zahlreiche Gründe, die für einen erfolgreichen Handelsstart an den Krypto-Börsen und für hohes Gewinnpotenzial für alle Investoren des ICOs sprechen. Dieses endet allerdings in wenigen Tagen, weshalb sich Anleger, die noch nicht investiert sind, beeilen sollten.

Investiere noch heute in Crypto Allstars.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.