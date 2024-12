DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 20.327 Punkte

DOW JONES--Mangels Unternehmensnachrichten sind am Montag im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten zu beobachten gewesen. In der Breite ging es einen Tick nach oben, abzulesen am XDAX, vor dem Hintergrund weiter anziehender Nasdaq-Indizes in den USA.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 20.326,59 20.313,81 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 16, 2024 16:28 ET (21:28 GMT)

