Während Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht, explodiert das Volumen der Bitcoin-ETFs auf 4 Mrd. Dollar!

Sowohl der Bitcoin ($BTC) als auch der gesamte Kryptomarkt haben heute ohne jeden Zweifel einen der spannendsten Handelstage seit mindestens 2 Wochen erlebt. Nachdem der Bitcoin am 5. Dezember erstmals auf über 100.000 US-Dollar gestiegen ist und anschließend direkt wieder abverkauft wurde, folgte eine relativ ruhige und man möchte fast sagen, eine langweilige Phase im Bitcoin.

Doch diese scheint heute eindeutig vorbei zu sein! Denn der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung konnte nicht nur aus einer großen Flaggenformation ausbrechen, sondern markierte mit 107.780,58 US-Dollar auch gleich ein neues Allzeithoch. Getrieben wurde dieses unter anderem von den Bitcoin-Spot-ETFs.

(Der Bitcoin konnte heute endlich aus der Flaggenformation ausbrechen und markierte dabei ein neues Allzeithoch - Quelle: Tradingview.com)

Wie weit können die börsengehandelten Fonds den Bitcoin-Kurs noch treiben?

Einer der größten treibenden Faktoren für die Anstiege des Bitcoins sind bekanntlich die börsengehandelten Fonds. Diese sind im Laufe des gesamten Jahres geradezu explodiert. Allein der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock hat ein Gesamtvolumen von 54,38 Mrd. US-Dollar. Damit gehört BlackRock zu den größten Bitcoin-Investoren der Welt. Doch auch die anderen Bitcoin-ETFs sind dieses Jahr sowohl durch Kursanstiege als auch Zuflüsse stark angestiegen. Und nicht nur die Kurse und Gesamtbestände steigen stark an, auch das Handelsvolumen der Bitcoin-Spot-ETFs erreicht stetig neue Allzeithochs.

TODAY: Spot Bitcoin ETFs have broken $4B in volume, driving $BTC to a new all-time high of $107.8K! pic.twitter.com/sl2D2ImQKd - Cointelegraph (@Cointelegraph) December 16, 2024

Heute erreichten alle Bitcoin-Spot-ETFs ein kombiniertes Handelsvolumen von über 4 Mrd. US-Dollar! Eine unglaubliche Entwicklung, die natürlich auch zum Anstieg des Bitcoins auf ein neues Allzeithoch heute beigetragen hat. Die börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin sind zudem die am schnellsten wachsenden Exchange Traded Funds aller Zeiten. Es ist also absehbar, dass die Bitcoin-Spot-ETFs den Kursanstieg des Bitcoins noch über viele weitere Jahre stützen werden. Davon profitiert natürlich der Bitcoin am meisten, doch in seinem Fahrwasser steigen oft auch viele kleinere Coins wie Crypto All-Stars ($STARS) stark an.

Crypto All-Stars hat ein unglaublich erfolgreiches und spannendes ICO hinter sich, bei dem sich nicht nur eine Community von über 25.000 Anlegern auf X (ehemals Twitter) und Telegram gebildet hat, sondern auch die Vorverkaufssumme auf über 19 Millionen Dollar gestiegen ist. Damit sollte klar werden, wie hoch die Nachfrage schon jetzt nach den $STARS-Token ist. Das ist auch kein Wunder, schließlich werden diese Token für die Nutzung des MemeVaults benötigt. Der MemeVault ist ein revolutionäres Staking-Protokoll, das Crypto Allstars auf den Markt bringt.

(Im MemeVault-Ökosystem können verschiedene große Coins gestakt werden, was es so noch nie gegeben hat - Quelle: cryptoallstars.io)

Das ICO war nicht nur äußerst erfolgreich, sondern bot Anlegern auch die Chance, zu einem einmalig günstigen Kurs in Crypto All-Stars einzusteigen. Doch diese Chance bietet sich nicht mehr lange, denn schon in wenigen Tagen geht der Coin an den Börsen an den Start. Und es ist laut Analysten sehr wahrscheinlich, dass der Kurs nie wieder so tief wie heute stehen wird. Anleger, die diese einmalige Chance nicht verpassen wollen, sollten also am besten sofort zuschlagen, ehe diese Chance für immer verstrichen ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.