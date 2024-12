Die Investition erweitert die Investorenbasis und Kapitalquellen von Vantage weiter und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kunden hochwertige, nachhaltige Hyperscale-Rechenzentrumscampusse zu liefern

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrumscampussen, gibt heute bekannt, dass GIC, ein führender globaler Investor, und MEAG, der Vermögensverwalter der Munich Re Group, zusammen 1,4 Milliarden Euro (1,5 Milliarden US-Dollar) in die EMEA-Rechenzentrumsplattform von Vantage investieren werden.

Diese Transaktion stellt die erste Investition von GIC in das EMEA-Geschäft von Vantage dar sowie eine Erweiterung der Investition von MEAG in die EMEA-Plattform von Vantage.

Das EMEA-Portfolio von Vantage umfasst derzeit etwa 2,5 GW an IT-Kapazität, die in Betrieb oder in der Entwicklung ist.

Die Transaktionen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen.

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb auf fünf Kontinenten in Nordamerika, EMEA und der Asien-Pazifik-Region hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell skaliert werden können, wie es der Markt erfordert.

