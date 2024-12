Machbarkeitsstudie untersucht Sicherheit von Histotripsie zur Zerstörung von Bauchspeicheldrüsentumoren

HistoSonics, Entwickler und Hersteller des Edison® Histotripsy Systems, gab heute bekannt, dass die ersten Patienten mit Pankreastumoren erfolgreich in der von dem Unternehmen gesponserten GANNON-Studie behandelt wurden. Die Machbarkeitsstudie soll die Sicherheit der Histotripsie, einer neuartigen nicht-invasiven Technologie, die gezielt Tumorgewebe mit fokussiertem Ultraschall zerstört, bei bis zu 30 Patienten mit inoperablen Pankreas-Adenokarzinom-Tumoren untersuchen, bei denen eine inoperable lokal fortgeschrittene Erkrankung (Stadium 3) diagnostiziert wurde oder bei denen sich eine geringe Anzahl von Tumoren auf andere Körperteile ausgebreitet hat (Stadium 4).

Die GANNON-Studie wird am Sant Pau Hospital in Barcelona, Spanien, unter der Leitung von Dr. Santiago Sánchez Cabús, klinischer Leiter der Hepatopankreatobiliären Chirurgie am Hospital de Sant Pau und Professor für Chirurgie an der Autonomen Universität Barcelona, durchgeführt.

Bauchspeicheldrüsentumore gehören zu den am schwierigsten zu behandelnden Tumoren. Jedes Jahr sind weltweit über 510.000 Menschen davon betroffen, und allein in den USA werden im Jahr 2024 schätzungsweise 66.440 Patienten diagnostiziert¹,². Mit der höchsten Sterblichkeitsrate aller wichtigen Tumorarten sind Tumore der Bauchspeicheldrüse derzeit die dritthäufigste Ursache für tumorbedingte Todesfälle in den Vereinigten Staaten, nach Lungen- und Darmkrebs, und es wird erwartet, dass sie bis 2030 zur zweithäufigsten Ursache werden².

Angesichts einer relativen Fünf-Jahres-Überlebensrate von 13 über alle Stadien des Krankheitsverlaufs hinweg und begrenzter chirurgischer Möglichkeiten für die meisten Patienten sind neue Behandlungsmethoden wie die Histotripsie dringend erforderlich. Weniger als 20 der Patienten, die an einem Pankreastumor leiden, kommen aufgrund des Fortschreitens der Krankheit zum Zeitpunkt der Diagnose für eine Operation in Frage. Pankreastumore sind oft von dichtem, undurchdringlichem fibrotischem Gewebe umgeben, das die Wirksamkeit systemischer oder pharmakologischer Therapien einschränkt, da es nicht in der Lage ist, die Tumorzellen effektiv zu erreichen und anzugreifen.²,³

"Die Histotripsie hat das Potenzial, die Behandlung von Patienten mit Bauchspeicheldrüsentumoren zu revolutionieren, die bisher mit herkömmlichen Ansätzen als unbehandelbar galten. Ihr neuartiger Wirkmechanismus zielt sowohl auf den Tumor als auch auf das umgebende fibrotische Gewebe ab und bietet neue Hoffnung für Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung, die die Mehrheit der Fälle ausmachen", so Dr. Joan Vidal-Jove, medizinische Direktorin von HistoSonics.

"Die meisten Patienten mit Bauchspeicheldrüsentumoren haben nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten und kommen aufgrund des fortgeschrittenen Krankheitsstadiums nicht für eine Operation in Frage", so Mike Blue, CEO und Präsident von HistoSonics. "Wir glauben, dass die Histotripsie eine nicht-invasive Option zur Behandlung von Tumoren bietet, die bisher als unheilbar galten", so Mike Blue, CEO und Präsident von HistoSonics. "Unser Ziel ist es, das Potenzial der Histotripsie bei verschiedenen Tumorarten zu erweitern und die Ergebnisse für Patienten und Familien erheblich zu verbessern. Unsere ersten Forschungsergebnisse aus der GANNON-Studie werden uns und unsere Partnerärzte dabei helfen, die Histotripsie zu optimieren, um das Leben der Patienten erheblich zu verbessern."

Die Verwendung des Edison-Systems bei Bauchspeicheldrüsenanwendungen ist auf Forschungszwecke beschränkt.

Über das Edison® System

Das Edison System ist für die nicht-invasive mechanische Zerstörung von Lebertumoren vorgesehen, einschließlich der teilweisen oder vollständigen Zerstörung von inoperablen Lebertumoren durch Histotripsie. Die FDA hat das Edison-System nicht für die Behandlung von Krankheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krebs, oder für spezifische Krebsergebnisse (wie lokale Tumorprogression, 5-Jahres-Überlebensrate oder Gesamtüberlebensrate) bewertet. Das System sollte nur von Ärzten verwendet werden, die eine von HistoSonics durchgeführte Schulung absolviert haben, und seine Verwendung sollte sich nach dem klinischen Urteil eines entsprechend ausgebildeten Arztes richten. Eine vollständige Liste der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse klinischer Studien, einschließlich der gemeldeten unerwünschten Ereignisse, finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Geräts.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein in Privatbesitz befindliches Medizintechnikunternehmen, das eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse der Histotripsie entwickelt. Es handelt sich dabei um einen neuartigen Wirkmechanismus, bei dem fokussierter Ultraschall eingesetzt wird, um unerwünschtes Gewebe und Tumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung seines Edison-Systems in den USA und ausgewählten globalen Märkten für die Behandlung der Leber, während gleichzeitig die Anwendung der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse und weitere Organe erweitert wird. HistoSonics unterhält Niederlassungen in Ann Arbor, Michigan und Minneapolis, Minnesota.

Weitere Informationen zur GANNON-Studie finden Sie unter NCT06282809 unter GANNON Trial Information auf ClinicalTrials.gov. Informationen zum Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com/. Patientenbezogene Informationen finden Sie unter: www.myhistotripsy.com/.

