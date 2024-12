Wall Street Pepe erzielt 67x in 12 Tagen mit 26,67 Mio. USD - Nächste 226,96 Mio. % wie Pepe?

Der Vorverkauf von Wall Street Pepe setzt neue Maßstäbe, nachdem er in die Fußstapfen des letzten größeren Pepe-Presales von Pepe Unchained getreten ist. Da er diesen mit seinem Verkaufstempo schon eindrücklich in den Schatten stellen konnte, stellt sich die Frage, ob der $WEPE-Coin bald auch den alten Pepe mit seinem Kursplus von 226,96 Mio. % in einem Jahr übertreffen kann.

Allein über die vergangenen 12 Tage konnte der Vorverkauf das 67-Fache seines vorherigen Finanzierungsbetrags und insgesamt 26,67 Mio. USD erzielen. Jedoch zeichnete sich das große Interesse auch schon zu Beginn ab, was möglicherweise auf die Partnerschaft mit der besonders schnell expandierenden Best Wallet zurückzuführen ist.

So hat der Presale von Wall Street Pepe schon am ersten Tag mehr als 400.000 USD eingeworben. Denn viele andere von der Wallet vorgestellten Kryptowährungen konnten den Investoren nach der Präsentation bedeutende Kursgewinne einbringen, wobei einige ihr Geld in wenigen Tagen verfünffacht haben.

Dementsprechend groß waren auch die Erwartungen an Wall Street Pepe, was sich über die Folgetage sogar noch einmal intensiviert hat. Dieses manische Interesse deutet darauf hin, dass der $WEPE-Coin wie auch $PEPE zuvor Chancen bieten kann, in denen laut Berichten ein Anleger mit Pepe aus 27 USD einen Gewinn von 52 Mio. USD erzielt hat.

Um allerdings eine so hohe Rendite zu erreichen, muss man besonders früh in eine Kryptowährung einsteigen, wofür Wall Street Pepe nun eine Möglichkeit bietet. Denn derzeit können die Coins noch für kurze Zeit über den Vorverkauf erworben werden, in dem diese für einen Preis in Höhe von 0,0003645 USD angeboten werden.

Dies wird jedoch nicht der finale Listungspreis sein, sodass sich schnelle Investoren noch attraktive Buchgewinne über die implementierten Preiserhöhungen sichern können. In weniger als 15 Stunden wird dieser jedoch erneut erhöht, oder wenn weitere 80.000 USD hinzugekommen sind.

Während der Memecoin-Superzyklus dieses Jahr stark durch Pepe geprägt wurde, könnte es 2025 Wall Street Pepe sein

Nachdem der Memecoin-Sektor mit Dogecoin anfing und bereits im vergangenen Jahr langsam an Beliebtheit gewonnen hat, ist er mittlerweile zu einem der am höchsten bewerteten und beliebtesten Nischen des Kryptosektors geworden.

So erzielen die Memetoken mittlerweile gemeinsam eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 120 Mrd. USD. Damit handelt es sich zudem sogar um den 20. Platz unter den Kryptosektoren.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung unter anderem auf den beeindruckenden Anstieg von Pepe, welcher an den Erfolg von Dogecoin erinnert, und viele andere Entwickler inspiriert hat. Denn während die nützlichen und komplexen Coins ein Teil der Aufmerksamkeit eingebüßt haben, kam dies wiederum den Memecoins zugute.

Die auf die Comic-Serie Boy's Club von Matt Furie zurückgehende Frosch-Figur Pepe hat bereits unter den Memetoken nach Marktkapitalisierung den dritten Rang eingenommen und erst vor wenigen Tagen mit 0,00002825 USD ein neues Allzeithoch verzeichnet.

Zudem befindet sich Pepe mit einem Plus in diesem Jahr in Höhe von 1.678,11 % auf dem sechsten Platz unter den 100 führenden Kryptowährungen. Aufgrund dieser Entwicklung wurde er von Max Schwartzmann, dem Geschäftsführer von Because Bitcoin als "König dieses Zyklus" bezeichnet.

Pepe-Chart | Quelle: CMC

Bemerkenswert war auch die positive Entwicklung für einige Kleininvestoren, welche mit Pepe lebensverändernde Renditen erzielt haben. So gibt es zahlreiche Berichte von ihnen, wie ein Anleger, welcher ein Investment in Höhe von 3.000 USD mit einer Rendite von 15.333x auf 46 Mio. USD getrieben hat.

Noch beeindruckender ist der Bericht von einem Investor, der laut Lookonchain nur 27 USD in Pepe investierte und 52 Mio. USD erzielt hat, was einem 1.900.000-fachen Gewinn entspricht und das enorme Potenzial der Memecoins unterstreicht. Solche Profite sind nicht einmal mit Lotto möglich, zudem gibt es nicht annähernd so viele Berichte von Lottogewinnern.

Der Memecoin-Markt wird von Trends stark beeinflusst, und zuletzt ist immer mehr Kapital in Memetoken mit einem realen Geschäftsmodell geflossen. Dies hat Pepe hingegen im Gegensatz zu Wall Street Pepe nicht zu bieten. Zudem gibt es keine Coins in den Tokenomics, welche für Weiterentwicklung, Marketing und mehr vorgesehen sind.

Daher könnte der $WEPE-Coin möglicherweise sogar für $PEPE gefährlich werden. Zumindest aber scheint eine vergleichbare Entwicklung möglich, wobei er ihn sogar mit seinem höheren Wertangebot übertreffen könnte. Genau darauf deutet die außergewöhnlich hohe Nachfrage während des Presales hin.

Wall Street Pepe konnte sogar Pepe Unchained übertreffen

Erst kürzlich ist mit Pepe Unchained eine nützliche Weiterentwicklung von Pepe ins Leben gerufen worden, welche den Memecoin-Sektor mit seinen optimierten Angeboten revolutionieren will. So bietet er eine Ethereum-Skalierungslösung und darüber hinaus zahlreiche Angebote, um für eine organische Nachfrage zu sorgen.

Aus diesem Grunde konnte der Vorverkauf auch 74 Mio. USD einwerben und seinen frühen Anlegern einen Gewinn von bis zu 430 % einbringen. Daher hat er sich in der vergangenen Woche auch zu einem der am häufigsten gehandelten Coins von MetaMask entwickelt.

Zudem konnte das Projekt mit so einer hohen Viralität auch das Interesse einer Reihe von zentralen Kryptobörsen erzielen. Für diese sollen in den kommenden Tagen einige Listungen erfolgen, welche nicht nur den Erfolgskurs verdeutlichen, sondern auch neue Allzeithochs wie Pepes Binance-Listung nach sich ziehen können.

Pepe Unchained hat mit seinem Vorverkauf fünf Monate benötigt, um auf eine Finanzierungssumme von 74 Mio. USD zu kommen. Im Gegensatz dazu hat Wall Street Pepe bereits ein Drittel dessen in noch nicht einmal 10 % der Zeit erzielt.

Extrapoliert man die hohe Nachfrage, so könnte $WEPE schon in rund 36 Tagen ebenfalls 74 Mio. USD erreicht haben, wenn täglich weitere 2 Mio. USD hinzukommen. Daher könnte sich Wall Street Pepe nach seiner Einführung an den Kryptobörsen noch besser als $PEPU und sogar $PEPE entwickeln.

Wall Street Pepe ist nicht nur ein Memecoin, sondern eine Bewegung

Damit Anleger solch hohe Gewinne wie mit Pepe erzielen können, sollten sie möglichst früh in eine Kryptowährung investieren, bevor die Preise an den Kryptobörsen in die Höhe getrieben werden.

Derzeit lässt sich der $WEPE-Coin noch für einen besonders niedrigen Verkaufspreis reservieren. Zudem kann man von den Vorteilen früher Unterstützer profitieren. Dies sind vorwiegend höhere Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen der Vorverkaufsrunden und eine großzügigere Staking-Rendite.

Die derzeitige hohe Nachfrage kann für Wall Street Pepe wiederum Tier-1-Börsenlistungen begünstigen, wie sie nun für Pepe Unchained erwartet werden. Somit könnte er eines Tages auch auf beispielsweise Binance und Coinbase gelistet werden. Dies begünstigt neue AZH, wie sie bei vielen Memecoins deswegen in diesem Jahr gesehen wurden.

Einer der größten Vorteile von Wall Street Pepe ist jedoch der Zugang zur exklusiven Krypto-Trading-Community, welchen sie über den $WEPE-Coin erhalten. Dort werden unter anderem einzigartige Handelseinblicke, Strategien und Alpha-Calls von Krypto-Profis geteilt, welche wissen, was für den Erfolg notwendig ist.

Entwickelt wurde Wall Street Pepe für die "kleinen Leute" auf dem Kryptomarkt, nicht für die Wale, welche die Preise durch ihre hohen Transaktionen manipulieren können. Um ein Gegengewicht zu schaffen, sollen sich über die Krypto-Community Hunderttausende von Kleinanlegern vereinen, damit sie die gebündelte Expertise und Macht erreichen.

Daher sind auch viele Investoren von der Idee angetan, sich möglichst früh dieser besonderen Bewegung anzuschließen. Aber auch die Analysten der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins haben Wall Street Pepe deshalb als das beste ICO des Jahres bezeichnet.

So können Sie Wall Street Pepe im Presale kaufen

Angesichts des hohen Verkaufstempos läuft Ihnen nun die Zeit davon, um die Coins von Wall Street Pepe noch vor der Einführung an den Kryptobörsen zu kaufen. Dies können Sie ganz einfach über die Internetseite des Projektes, nachdem Sie eine digitale Geldbörse wie Best Wallet mit dieser verbunden haben. Dann können Sie mit ETH, USDT und Fiatwährungen zahlen.

Durch einen Kauf über die Best Wallet erhalten Sie einen sofortigen Zugang zu den wichtigsten und neuesten Informationen über Wall Street Pepe. Zudem werden die $WEPE-Coins schon vor dem Abschluss des Vorverkaufs in Ihrer digitalen Geldbörse angezeigt. Herunterladen können Sie Best Wallet im Google Play Store und Apple App Store.

Noch stehen einige $WEPE-Coins im Presale zur Verfügung, welche ein Anleger genutzt hat, der mit $PEPU mit einem Investment von 160.000 USD einen Gewinn von 200.000 USD erzielt hat. So hat er auch am Montag in Wall Street Pepe investiert.

Der Wettlauf um die letzten $WEPE-Token hat begonnen, wobei einige bereuen könnten, dass sie die Gelegenheit verpasst haben. Weitere Details über Wall Street Pepe erfahren Sie schnell und direkt über Telegram und X. Aber auch auf der Website gibt es weitere Informationen wie das Whitepaper.

