© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

Der Kurs von Soundhound AI kennt keinen Halt. Alleine in den vergangenen 4 Wochen legte er um 160 % zu und hob die Jahresperformance auf mehr als 700 %. Für Wedbush ist die Erfolgsgeschichte aber noch lange nicht vorbei.SoundHound AI, Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sprach-Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2005 von einem Team visionärer Ingenieure und Wissenschaftler unter der Leitung von Keyvan Mohajer, hat sich SoundHound das Ziel gesetzt, natürliche Sprachverarbeitung und sprachbasierte Schnittstellen in Alltagsanwendungen zu integrieren. Mission und Vision Die Mission von SoundHound ist es, Menschen und …