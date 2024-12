Im Rahmen eines neu unterzeichneten Vertrags mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) leitet Frontgrade Gaisler eine ehrgeizige Initiative zur Sicherung der europäischen Souveränität bei fortschrittlichen Halbleitertechnologien für Weltraumanwendungen. Dieses Projekt zielt darauf ab, die grundlegende Technologie für einige der weltweit fortschrittlichsten integrierten Schaltkreise für den Weltraum zu entwickeln, wobei Ultra Deep Sub-Micron (UDSM)-Knoten mit einer Strukturbreite von bis zu 7 nm genutzt werden.

Dr. Dietmar Pilz, Director of Technology, Engineering Quality at ESA (left) with Sandi Habinc, General Manager at Frontgrade Gaisler, signed a contract for a Gaisler-led initiative as part of the ESA-backed "EEE Space Component Sovereignty for Europe" program. Frontgrade Gaisler will work with its industry partners to develop foundational technology for some of the world's most sophisticated integrated circuits for space, leveraging Ultra Deep Sub-Micron (UDSM) nodes as advanced as 7nm. (Photo: Business Wire)