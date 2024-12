© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Die Aktie von Halbleiterhersteller Himax könnte vor anhaltenden Kursgewinnen stehen, nachdem das Unternehmen seit letzter Woche als möglicher KI-Gewinner gilt.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Himax Der Hype um die Aktie von KI-Überflieger Nvidia hat in den vergangenen Wochen nach einem Plus von 171 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel spürbar nachgelassen. Im Chart kann trotz neuer Allzeithochs am Gesamtmarkt eine Top-Bildung beobachtet werden. Mit eine Rolle spielte dabei der Favoritenwechsel unter den Anlegern. Zunehmend gefragt waren Softwaretitel wie AppLovin oder Palantir. Auch die Präsentation eines neuen, besonders leistungsfähigen Quantencomputerchips von Alphabet sowie …