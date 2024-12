TikTok ruft den Supreme Court an. Alle juristischen Möglichkeiten sind ausgeschöpft und die Plattform hofft nun darauf, dass das höchste amerikanische Gericht in letzter Minute ein Aus am 19. Januar verhindert. Bei Alibaba gehen die Aufräumarbeiten weiter. Am Dienstag bestätigte man offiziell den Verkauf der Intime Kaufhauskette an Youngor Fashion. Peking enttäuscht die Anleger. Das geplante Haushaltsdefizit von 4 % für 2025 wird nicht ausreichen, um die Schwäche der Konjunktur zu beenden.Nach einem schwachen Handelsauftakt am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...