TAGESTHEMA

TikTok hat den Obersten Gerichtshof der USA angerufen, um die Durchsetzung eines Gesetzes zur nationalen Sicherheit auszusetzen, das die Social-Media-App im nächsten Monat in den USA verbieten könnte. In einem Dringlichkeitsantrag baten die Anwälte von TikTok und seiner Muttergesellschaft, der in Peking ansässigen ByteDance, das Gericht, das Verbot auszusetzen, während sie gegen ein Urteil einer unteren Instanz Berufung einlegten, das das Gesetz bestätigt, das am 19. Januar in Kraft treten soll. Das ist die Frist, die der Kongress für den Verkauf von TikTok an einen nicht-chinesischen Eigentümer im Rahmen des von Präsident Biden im April unterzeichneten Gesetzes "Verkauf oder Verbot" gesetzt hat. ByteDance hatte erklärt, dass man das US-Geschäft nicht verkaufen könne und wolle. Die chinesische Regierung widersetzte sich einem erzwungenen Verkauf, weil Peking den proprietären Algorithmus und Quellcode von TikTok unter chinesischer Kontrolle halten will.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

14:30 US/Pfizer Inc, Veröffentlichung der Prognose 2025

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,2% zuvor: 77,1% 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.071,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.099,00 -0,1% Nikkei-225 39.409,99 -0,1% Hang-Seng-Index 19.738,73 -0,3% Kospi 2.456,07 -1,3% Shanghai-Composite 3.368,14 -0,5% S&P/ASX 200 8.314,00 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen ist eine gesteigerte Nervosität im Vorfeld der zur Wochenmitte anstehenden US-Zinsentscheidung bzw. jener in Japan am Donnerstag zu spüren. Die Indizes pendeln vielfach in engen Spannen um die Schlussstände des Vortages. Nur in Australien geht es deutlicher nach oben. Während eine Zinssenkung in den USA als "sicher" gilt, schüren Berichte Zweifel hinsichtlich der Markterwartung in Japan. Die Bank of Japan könnte ihren Leitzins stabil halten, nachdem zuvor auf eine Anhebung des Leitzinses spekuliert worden war. Zudem herrscht Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA. In diesem Umfeld halten Anleger ihr Pulver lieber trocken. In China wirken die jüngst überwiegend schwachen Daten nach. Anlegern missfällt vor allem die geringe Klarheit über die staatlichen Stimuli zur Ankurbelung der Konjunktur. Andere zweifeln laut IG an der Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Konsumbezogene Titel geben nach den jüngst schwachen Einzelhandelsdaten stark nach. In Japan gibt der Nikkei anfängliche Gewinne wieder ab. Selbst ein schwächerer Yen stützt kaum. Softbank klettern um 3 Prozent, die Gesellschaft will in den kommenden Jahren mindestens 100 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Der Kospi baut seine Verluste im Verlauf aus. Neben der weiterhin herrschenden politischen Unsicherheit in Südkorea herrsche vor allem wegen des unsicheren Zinsausblicks in den USA Kaufzurückhaltung, heißt es. Verkauft werden unter anderem Autobatterieaktien, nachdem Medienberichte erneut auf drohende Zölle in den USA verwiesen haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.717,48 -0,3% -110,58 +16,0% S&P-500 6.074,08 +0,4% 22,99 +27,3% Nasdaq-Comp. 20.173,89 +1,2% 247,17 +34,4% Nasdaq-100 22.096,66 +1,5% 316,40 +31,3% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 872 Mio Gewinner 1.118 906 Verlierer 1.670 1.887 Unverändert 72 67

Fester - Die Weihnachtsrally nahm Fahrt auf - vor allem bei den als besonders zinsempfindlich geltenden technologielastigen Nasdaq-Indizes, die mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen gesucht waren. Bei der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank rechnet der Markt fest mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte. Für die Zeit danach dürfte das Zinssenkungstempo dann aber gedrosselt werden. Unitedhealth (-4,2%) litten ebenso wie CVS Health (-5,6%), darunter, dass der designierte US-Präsident Donald Trump erneut die Arzneimittelvermittler ins Visier nahm und sie für hohe Arzneimittelpreise verantwortlich machte. Honeywell zogen um 3,7 Prozent an. Der Konzern erwägt eine Abspaltung seiner Luft- und Raumfahrtsparte. Die Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia (-1,7%) litt unter einem Analystenkommentar, demzufolge es "schwerwiegende thermischen Probleme" bei einigen Chips geben soll. Broadcom (+11,2%) setzten ihren Höhenflug fort, nachdem das Chip- und Softwareunternehmen einen großen mittelfristigen Umsatzsprung avisiert hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,25 +0,9 4,24 -17,2 5 Jahre 4,25 +0,6 4,25 25,4 7 Jahre 4,32 +0,6 4,32 35,5 10 Jahre 4,40 +0,5 4,39 51,7 30 Jahre 4,60 +0,6 4,60 63,5

Nach dem jüngst deutlichen Anstieg bewegten sich die Renditen kaum. Neue Konjunkturdaten störten die eingepreiste Zinssenkung nicht mehr. Der Empire State Manufacturing Index für Dezember fiel deutlicher als erwartet, dafür fielen die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungssektor besser als prognostiziert aus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0498 -0,1% 1,0510 1,0513 -4,9% EUR/JPY 161,80 -0,1% 162,02 161,40 +4,0% EUR/GBP 0,8287 -0,0% 0,8288 0,8319 -4,5% GBP/USD 1,2669 -0,1% 1,2683 1,2637 -0,5% USD/JPY 154,12 -0,0% 154,14 153,54 +9,4% USD/KRW 1.439,03 +0,2% 1.435,96 1.437,74 +10,9% USD/CNY 7,1950 +0,0% 7,1920 7,1996 +1,3% USD/CNH 7,2928 +0,0% 7,2910 7,2879 +2,0% USD/HKD 7,7697 -0,1% 7,7745 7,7746 -0,5% AUD/USD 0,6345 -0,4% 0,6371 0,6372 -6,8% NZD/USD 0,5758 -0,4% 0,5779 0,5780 -8,9% Bitcoin BTC/USD 106.569,40 +0,6% 105.890,55 105.124,85 +144,7%

Beim Dollar tat sich wenig, er tendierte seitwärts, der Euro kostete zuletzt 1,0510 Dollar. Die Devisenexperten der ING sehen die US-Devise angesichts der jüngsten Zinssenkungen in der Eurozone, der Schweiz und in Kanada nach unten als gut abgesichert, zumal zugleich der Ausblick für die US-Konjunktur solide ausfalle. Es gebe somit wenig Anlass für die US-Notenbank, "taubenhaft zu überraschen". Bitcoin markierte neue Rekordhochs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,83 70,71 +0,2% +0,12 +1,3% Brent/ICE 74,08 73,91 +0,2% +0,17 +0,2%

Die Ölpreise gaben im Zuge von Gewinnmitnahmen um rund 1 Prozent nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.647,93 2.653,93 -0,2% -6,00 +28,4% Silber (Spot) 30,40 30,58 -0,6% -0,18 +27,9% Platin (Spot) 933,93 938,25 -0,5% -4,33 -5,9% Kupfer-Future 4,17 4,19 -0,5% -0,02 +5,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

HAUSHALTSDEFIZIT CHINA

Die chinesische Führung hat sich einem Agenturbericht zufolge vergangene Woche darauf verständigt, das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr auf 4 Prozent des BIP zu erhöhen und damit auf den höchsten Stand seit Bestehen des Landes.

ALIBABA

verkauft die Kaufhauskette Intime und rechnet dabei mit einem Milliarden-Dollar-Verlust. Dies ist der jüngste Schritt des chinesischen Technologiegiganten, sich vom Offline-Einzelhandel zu trennen.

