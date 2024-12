ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour mit einem Kursziel von 16 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Signifikante Innovationen" dürften das Umsatzwachstum des Sportartikelherstellers 2025 beschleunigen und damit auch einen Stimmungswandel unter den Anlegern auslösen, schrieb Analyst Jay Sole am Montagabend in seinem Kommentar zum ersten Investorentag seit 2018. Insgesamt lobte er die "starken Pläne" und sieht für die Aktie mit um 8,30 US-Dollar gehandelten Aktie immenses Kurspotenzial./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 17:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 17:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9043111072