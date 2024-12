Boyd Watterson Asset Management freut sich, die Ernennung von Don Haisch zum neuen Global Chief Financial Officer (CFO) bekannt zu geben. Dies ist ein entscheidender Meilenstein nach dem strategischen Zusammenschluss von Boyd Watterson und Amber Infrastructure. Diese neu geschaffene globale Position des CFO wird die Finanzgeschäfte des kombinierten Unternehmens überwachen und die Finanzführungsstruktur stärken, während die globale Investmentmanagement-Plattform weiter ausgebaut wird.

Don Haisch, Global CFO, Boyd Watterson (Photo: Business Wire)

Haisch, der in der Boyd-Niederlassung in Cleveland tätig sein wird, bringt einen umfassenden Hintergrund in der alternativen Vermögensverwaltung und Immobilienfinanzierung mit. Haisch verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung, unter anderem bei Ares Management und CBRE, und wird die Bereiche Unternehmensbuchhaltung, Budgetierung, Finanzplanung und -analyse sowie die Finanzberichterstattung sowohl für Boyd Watterson als auch für Amber Infrastructure leiten. Der CFO von Boyd Watterson, Chris Ried, und der CFO von Amber, Alex Finch, werden Haisch in seiner globalen Funktion unterstehen. Die Schaffung der Funktion und die Auswahl von Haisch wurden von den Führungsteams von Boyd und Amber sowie von Hunt Companies unterstützt, die weiterhin ein bedeutender Investor in der gemeinsamen Muttergesellschaft sind und die strategische Verbindung ermöglicht haben.

"Wir freuen uns sehr, Don Haisch in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Brian Gevry, CEO von Boyd Watterson Asset Management. "Dons umfassende Erfahrung und sein innovativer Ansatz im Finanzmanagement werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unser Wachstum weiter vorantreiben und unseren Stakeholdern Mehrwert bieten. Diese Ernennung ist ein weiterer entscheidender Schritt, um die Stärken von Boyd Watterson, Amber Infrastructure und Hunt Companies zu vereinen."

Bevor er zu Boyd Watterson kam, war Haisch als Chief Accounting Officer bei Ares Management tätig, wo er maßgeblich für den finanziellen und operativen Erfolg der Plattformen Real Estate Debt und Secondaries verantwortlich war. Seine Karriere umfasst Führungspositionen im Finanz- und Rechnungswesen bei CBRE und GE Money, wo er sein strategisches Fachwissen bei der Verwaltung komplexer Finanzprozesse innerhalb globaler Organisationen unter Beweis gestellt hat.

Die neue Position unterstreicht die strategische Bedeutung der Verbindung von Boyd Watterson und Amber Infrastructure, durch die eine globale Investmentplattform für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 35,7 Milliarden US-Dollar geschaffen wurde. Die Plattform profitiert nun von einer größeren Skalierung, erweiterten Produktmöglichkeiten und Expertise in diversifizierten Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und festverzinslichen Wertpapieren.

"Ich fühle mich geehrt, Boyd Watterson in einem so bedeutenden Moment in der Unternehmensgeschichte beizutreten", sagte Haisch. "Ich freue mich darauf, zur strategischen Vision des Unternehmens beizutragen und mit diesem außergewöhnlich talentierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Finanzprozesse zu optimieren und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Über Boyd Watterson

Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) wurde 1928 von seinem Vorgängerunternehmen gegründet und ist ein führender Vermögensverwalter für Immobilien und festverzinsliche Wertpapiere. Boyd hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und beschäftigt 130 Mitarbeiter in sieben Niederlassungen in den USA. Boyd verwaltet über separat verwaltete Konten und eine Reihe von Fonds mit Immobilien- und Rentenstrategien ein Vermögen von ca. 18,2 Milliarden US-Dollar. www.boydwatterson.com

Über die Amber Infrastructure Group

Amber ist ein spezialisierter internationaler Vermögensverwalter, der sich auf die Beschaffung von Investitionen, die Vermögensverwaltung und das Fondsmanagement konzentriert. Amber verwaltet oder berät derzeit 8 Fonds (2 börsennotierte und 6 private) und eine Reihe von Managed Accounts mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden GBP (ca. 6 Milliarden US-Dollar). Mit einer Präsenz in 12 Ländern verwaltet Amber 175 Infrastrukturinvestitionen mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 14 Milliarden GBP (ca. 17,5 Milliarden US-Dollar). Das Kerngeschäft von Amber konzentriert sich auf die Verwaltung von Infrastrukturanlagen in den Bereichen öffentliche, Verkehrs-, Energie-, digitale und demografische Infrastruktur auf internationaler Ebene. Amber hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland. Amber beschäftigt weltweit über 180 Mitarbeiter. www.amberinfrastructure.com

